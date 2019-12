El sueño de los jóvenes quindianos de secundaria que quieren ir a Nasa

A sus 16 años, Estefanía Rincón Villegas sueña con constelaciones de estrellas, telescopios y planetas. Quiere ser científica y llegar a la Nasa. Su sueño está muy cerca de cumplirse, aunque hay varios obstáculos para alcanzarlo.

Ella y 19 estudiantes más de la institución educativa María Inmaculada de Quimbaya, Quindío, lograron que la Nasa los invitara a conocer el centro espacial John F. Kennedy ubicado en la Florida, Estados Unidos, donde podrán entrenarse como astronautas y, además, consiguieron que les dieran una beca de 1.000 dólares a cada uno. Sin embargo, el viaje cuesta unos 2.780 dólares por estudiante, en los que se incluyen los trámites de la visa, tiquetes, hospedaje, alimentación, entradas a varios sitios, entre otros.



Los 20 jóvenes (10 hombres y 10 mujeres) y dos docentes de esta localidad quindiana necesitan unos 126 millones de pesos para llegar a la Nasa.

El sueño de estos jóvenes de entre 14 y 16 años, que en su mayoría son de familias de escasos recursos, comenzó hace unos meses cuando su docente de Física, Alejandro Moreno, se contactó con el director del Instituto de Astrobiología de Colombia, Jorge Bueno, quien actualmente hace su doctorado en Estados Unidos.



“Nos ayudó a gestionar las becas, los muchachos presentaron un ensayo sobre cómo se imaginaban la vida en un cuerpo por fuera de la tierra y así se lograron los cupos”, contó Moreno.



“Empezamos con un grupo de investigación desde que estábamos en décimo grado -yo me acabo de graduar- y ahora nos dieron esta oportunidad. Para nosotros esto es un gran sueño, yo siempre pensé que allá solo van los que tienen mucha plata o los que son extremadamente inteligentes, pero yo en un pueblito y que nunca me he subido a un avión cómo voy a ir allá, pero ya nos metimos en el cuento”, narró Rincón.



Desde hace varios meses comenzaron a buscar recursos con la realización de diversas actividades en Quimbaya, pero no han logrado más de 2 millones de pesos.



“Si seguíamos haciendo ese tipo de actividades íbamos a tardar cuatro años recogiendo el dinero. Tocamos varias puertas pero nos dijeron que no había plata. Pensamos en hacer un concierto, pero lo descartamos porque gastábamos más haciéndolo. Ahí surgió la idea de hacer una donatón”, dijo el docente.



Varias empresas se vincularon, como la caja de compensación Comfenalco Quindío, quien les ayudó a grabar un video para promocionar las actividades y llevó una orquesta para amenizar la jornada; el centro comercial Unicentro, que prestó sus instalaciones para realizar la donatón; y hasta el alcalde del municipio, Jaime Andrés Pérez, que donó un telescopio y recursos para la causa.



“Si 10 mil personas nos donarán 10.000 pesos recogeríamos el dinero que nos falta. Aquí hay gente muy solidaria, lo hemos visto con situaciones como el terremoto de 1999 o incendios y otro tipo de desastres. Ya hicimos otra donatón en Quimbaya y recogimos solo un millón de pesos entre la comunidad, los muchachos se desanimaron pero yo les digo que no podemos dejar de soñar”, comentó el maestro.



Pese a las actividades que han realizado aún no ha logrado recaudar el dinero necesario para el viaje, que inicialmente iba a ser este mes de diciembre, pero tuvieron que pedir que les extendieran el plazo hasta febrero de 2020.



“Se ha convertido en un sueño y en una lucha de muchas personas que nos han apoyado para que esto se pueda dar”, dijo Mariana Escobar Cruz, otra de las estudiantes seleccionadas.



Para el alcalde Pérez, quien también se vinculó con estos jóvenes de su municipio, señaló que “el 90 por ciento de los padres de estos jóvenes no tuvieron la oportunidad de ir a una universidad, pero hoy se la están jugando toda para que sus hijos sean mejores personas, para que se proyecten, para que sean profesionales y no podemos ser indiferentes y tenemos que luchar por ellos”.



El grupo de jóvenes, que a su vez tiene un grupo de investigación en astronomía llamado Antares, que significa la estrella más brillante de la constelación de escorpio, puede ser contactado a través de sus redes sociales donde aparecen como Antares IMMI, y las personas que quieran donar recursos los pueden ubicar a través de ese medio o en el colegio.



Los aportes los pueden hacer a la cuenta corriente del banco Davivienda #0084089119 a nombre de la institución educativa María Inmaculada.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA