Jóvenes marchantes salieron de Santa Marta por recibir amenazas

Nuevas denuncias sobre amenazas de muerte, persecución y hostigamiento, fueron expuestas por jóvenes que lideran movilizaciones en Santa Marta dentro del marco del Paro nacional.



Por esta situación dos líderes marchantes, tras ser intimidados por hombres armados, decidieron salir de la ciudad con rumbo a Bogotá por miedo a un atentado contra sus vidas.

Los jóvenes amenazados son: Duván Herazo Ferreira, Camilo Camacho Liévano y José Fuentes Rosado, estudiantes de la Universidad del Magdalena, promotores y líderes de las movilizaciones en Santa Marta y el departamento.



Herazo Ferreira asegura que en el último mes su integridad física se ha visto amenazada por varios episodios que enfrentó.



En un principio se sintió hostigado por parte de civiles que lo seguían de forma permanente en motocicletas y carros.



Su preocupación aumentó, luego que en los alrededores de su vivienda aparecieran letreros alusivos a las Autodefensas Unidas de Colombia.



El mismo temor siente Camilo Camacho, quien fue abordado en la calle por dos sujetos armados que lo apuntaron y le advirtieron que no continuara participando en marchas.

El otro caso es el de José Fuentes, quien cree que haber participado en una movilización contra el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) le ha dejado problemas.



En esa marcha, el joven se ubicó al frente de un grupo de policías con una pancarta que decía: “abajo el Esmad”. Ahora dice que viene siendo seguido y hostigado por desconocidos movilizados en distintos vehículos.



Al no sentir garantías de seguridad, Duván y Camilo salieron de Santa Marta hacía Bogotá, en búsqueda de protección.



A raíz de estos hechos, el concejal de Bogotá, Diego Cancino, se pronunció para asegurar que lo que pasa en Santa Marta se repite en otras regiones del país.



“Quieren eliminar la protesta y la resistencia. Hace unas semanas la Policía por un lado y civiles por el otro vienen hostigando y amenazando, diciéndoles que no quieren protestas y que la próxima vez no les avisarán. Esto es intolerable”, precisó el cabildante.



A los casos de estos tres jóvenes, se suman las amenazas denunciadas por Wilson Villamizar, Luis Miguel Moisés, Rosita Jiménez, Luis Fernando Sánchez y Saín Barros.

ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

SANTA MARTA

