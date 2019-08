La dura campaña con la que universitarias denuncian acoso en la UIS 

“El profesor de análisis me pidió ‘nudes’ por el chat interno de WhatsApp”, es una de las denuncias plasmadas en los panfletos que estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS) pegaron en algunas paredes del plantel educativo denunciando presunto acoso sexual por parte de docentes a alumnas de la universidad.

Una de las estudiantes, quien pidió reservar su nombre, le dijo a Blu Radio que estos hechos son normales, dentro y fuera de las aulas de clase. En sus palabras, “a mí me pasó con el ‘toquecito’, la ‘conversa’, que invitan a almorzar y la presión con la nota o con otro tipo de cuestiones; el saludo de beso, son cosas que parecen muy sutiles pero en realidad cruzan la línea”, dijo.

La Uis es una de las universidades más grandes de Santander. Foto: Jaime Moreno

Al respecto se pronunció Teresa Briceño, Jefe de Sección de Servicios Integrales de Salud y Psicosocial de Bienestar Universitario UIS, quien expresó que desde marzo de 2018 han atendido cerca de 75 casos de acoso, de los cuales un 59% corresponden a presunto abuso sexual.

“Hemos hecho contacto con algunas instituciones del Gobierno para que apoyen a nuestros estudiantes, como Comisarías de Familia, Fiscalía, entre otros organismos que tienen que ver con la protección de los derechos fundamentales de los estudiantes”, comentó Briceño.



Sin embargo, este tipo de casos tienen un nivel de complejidad que, según la funcionaria, no pueden ser solucionados de manera inmediata. La universidad está indagando el caso, no obstante, no pueden despedir a un docente sin las pruebas precisas.

“Lo que pasa es que nosotros también tenemos una cultura que queremos las cosas ya, como si fuera mágico, que aparezca de una vez el despido de un docente, y eso no puede ser, porque la universidad tampoco puede violentar el derecho de ese otro miembro de la comunidad”, explicó Briceño.





