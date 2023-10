Sitiados por inseguridad: a estudiantes de Normal de Sincelejo los atracan adentro 

Los estudiantes de la Escuela Normal Superior de Sincelejo son atacados por la delincuencia que ingresa a la institución educativa sin ningún control, para despojarlos de sus pertenencias.



La misma suerte enfrentan docentes y padres de familia, quienes también sufren las consecuencias de delincuentes que ingresan al colegio para cometer los atracos.



Las acciones de los delincuentes comenzaron con robos pequeños a los estudiantes, aprovechando que la Institución no tiene una pared que garantice la seguridad, especialmente en la parte posterior de la construcción.

Estudiantes salían de uno de los baños y fueron amenazados y despojados de sus pertenencias

ESTUDIANTES PIDEN SEGURIDAD



Los estudiantes de la Escuela Normal de Sincelejo se tomaron las calles hasta la Secretaría de Educación pidiendo seguridad.

“Casi no podemos salir al patio en los momentos de descanso, porque los pandilleros y consumidores de drogas ingresan y nos quitan celulares y las pocas pertenencias que tenemos”, contaron los estudiantes.



En una de esas incursiones de los jóvenes delincuentes, el único vigilante que tiene la Escuela Normal de Sincelejo resultó herido de un disparo con arma traumática.



Varios estudiantes salían de uno de los baños y fueron amenazados y despojados de sus pertenencias y el vigilante al notar la acción intervino para evitarlo recibiendo un disparo con arma de fuego.



“Fue un momento bastante difícil para nosotros, los atracadores salieron huyendo y el vigilante quedó herido en el suelo”, dijo.

Protestas: entran a paro indefinido por la

inseguridad que enfrenta nuestra Institución

Padres de familia contaron que la situación de inseguridad de esta Institución, una de las más grandes y con mayor número de estudiantes enfrenta el tema de la inseguridad desde hace varios años, ante la falta de cerramiento y de vigilantes.



“Nuestros hijos están expuestos tanto en el interior, como en el exterior del colegio. No es posible que durante tantos años no se haya construido un muro de protección y tampoco se haya contratado un personal de vigilancia”, dijo Ramiro Ozuna, padre de familia.



José Bertel, personero de la Escuela Normal convocó a una protesta con el bloqueo de las vías de acceso al colegio para llamar la atención de las autoridades y de la Secretaría de Educación, con el objetivo de darle solución a la problemática.



“Entramos a paro indefinido por la inseguridad que enfrenta nuestra Institución. Llevamos años en la misma lucha, siempre nos engañan y nos dicen que van a poner vigilancia y así lo hacen por dos semanas, por dos meses. Queremos seguridad permanente”, señaló.



Manifestó que los robos son constantes y que algunos estudiantes han sido heridos con arma blanca al interior del colegio.



“En cualquier momento pueden llevarse la vida de cualquiera de nosotros y no es justo que cuando venimos es a recibir una educación, tengamos que preocuparnos porque en cualquier momento un estudiante resulte perjudicado”, afirmó.

En la parte posterior falta una pared que proteja a los estudiantes y a la comunidad en general de la institución

Por su parte el rector de la Escuela Normal, Gidonel Pérez dijo que están cansados de solicitar la contratación de un nuevo vigilante para el colegio, pero no han podido lograrlo, al igual que se inicien los trabajos de cierre.



Dijo que el colegio tiene dos entradas, pero por la parte posterior no hay una pared que proteja a los estudiantes y a la comunidad en general de la Institución.



Desde la Secretaría de Educación manifestaron que no tenían los recursos para la contratación de más personal de vigilancia, pero que habían iniciado los trámites para trabajar en el encerramiento del plantel educativo.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo