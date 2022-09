Desde el pasado 20 de julio, el joven José David Barras vive toda una angustia mientras intenta recuperar una alta suma de dinero que consignó a una cuenta bancaria equivocada en la ciudad de Santa Marta.



Este samario, en cuestión de segundos, pasó de la emoción de haber ahorrado más de seis millones de pesos durante un año para costear un viaje de estudios al exterior, a la desesperación y frustración por no saber qué destino había tomado ese dinero.

Según relata, tuvo un error en la digitación al momento de realizar la transacción en un cajero electrónico.



Por un número incorrecto, José Barras, que pretendía consignar 6,3 millones de pesos a su propia cuenta de ahorro, terminó depositándolo a otra persona desconocida.



Con ese dinero que reunió durante un año de trabajo, en parte tenía planeado usarlo para pagar los tiquetes y estadía en Italia, donde obtuvo una beca de maestría.

La lucha por recuperar el dinero

A raíz de esta situación, el joven de escasos recursos vio en riesgo todos sus proyectos e ilusiones, por lo que inició una lucha por recuperar el dinero que perdió.



“Lo primero que hice fue dirigirme al banco, y allí me informaron que no era posible retornarme el dinero y que solo podían ayudarme entregándome la identidad del propietario de la cuenta que recibió la transferencia”, relata José Barreras.



Con el nombre de la persona que tenía el recurso económico que le pertenecía, el joven emprendió su búsqueda por las redes sociales.



Luego de 15 días, finalmente logró ubicarlo por Facebook y de inmediato se puso en contacto con él.

Dinero lo recibió un contratista de la gobernación de Magdalena

El hombre que aparentemente se había favorecido con la equivocación de José David era Carlos Andrés Hernández García, un contratista de la Gobernación del Magdalena.



José Barras asegura que le envió múltiples mensajes al funcionario, pero no obtuvo ninguna respuesta.



“Afortunadamente vi que teníamos una amiga en común y le pedí que me ayudara a exponerle mi caso para que me regresara la plata que con tanto esfuerzo ahorré”, sostiene el joven.



De esa manera, fue posible comunicarse directamente con él, pero su desespero fue mayor al conocer de su parte que se había gastado ese dinero y que no tenía manera de devolvérselo al menos de forma inmediata.

Emprendió acciones legales



Ante la falta de claridad y garantías que percibió de recuperar la plata, José Barras optó por tomar acciones legales, para buscar que, por medio de un proceso conciliatorio, se realizara un compromiso de pago.



Carlos Hernández, quien además ha sido gerente del hospital del municipio de Pedraza en el año 2019, accedió a llegar a un acuerdo y estableció fechas para consignar la totalidad del dinero que usó a pesar de que no le pertenecía.



Barras manifiesta que no ha estado conforme con la manera como se le ha venido pagando el dinero, pues Carlos ha incumplido con las fechas que se definieron.

El pronunciamiento del funcionario

EL TIEMPO dialogó con el funcionario de la gobernación de Magdalena, quien por el contrario asegura que sí ha cumplido con las consignaciones que le corresponde.



“Esta confusión ha sido perjudicial para todos. Por un lado entiendo el desespero del joven de querer y necesitar recuperar su dinero, pero por el otro estoy yo, que estaba convencido de que era un recurso de una liquidación que estaba pendiente de recibir y que utilicé en obligaciones urgentes que tenía”, indicó Carlos Hernández.



Carlos expresó que hasta la fecha ya le ha devuelto un total de tres millones de pesos a José y que incluso ya cuenta con otro dinero disponible para entregarle.



“Tengo pensado hacerle un pago de dos cuotas juntas este viernes. Pero lo haré en la Casa de Justicia, donde también espero que él se comprometa a decir públicamente que en ningún momento me he negado a responderle”, sostiene el funcionario público.



Esta solicitud se la hará al joven, según Carlos Hernández, porque este caso ha sido expuesto con su nombre y el de su familia en las redes sociales, y ello le ha ocasionado problemas por ofensas y amanazas que recibe a diario de desconocidos.



“Tengo miedo por mi integridad física y la de mi familia. Soy una persona de bien y la única intención que existe de mi parte es resolver el mal entendido que se produjo por el error de este muchacho”, anotó Hernández.



El hombre insiste en que espera a más tardar en el mes de noviembre haberle retornado la totalidad del dinero al joven José David Barras para que pueda seguir adelante con sus planes de viajar y estudiar una maestría en la universidad de Italia.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

