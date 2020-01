Estudiante perdió el año y entuteló al colegio para ser promovido

El insólito hecho se registró en la Institución Educativa Bicentenario, ubicada en el barrio Álvarez de Bucaramanga.



La madre de un estudiante de grado noveno, quien perdió el año en 2019, instauró una tutela contra el colegio argumentando que al menor no se le “garantizó el debido proceso en el proceso de asignación de un juicio valorativo justo en la asignatura de Ciencias Sociales”, dice en la petición de la tutela.

Además, exige que se le entregué una evaluación acumulativa que no se le habría entregado a final de año.



La madre también pide que se revise el Sistema de Evaluación, porque asegura que Estadística debe pertenecer a Matemáticas y no debería ser una asignatura diferente, por lo que “mi hijo solo perdería dos asignaturas” y podría ser promovido al grado décimo.



Finalmente, la madre del menor le solicita al colegio que se le garantice la permanencia en plantel educativo.



(Le puede interesar: El triste panorama del restaurante acusado de vender carne de perro)

Nosotros no podemos definir el año de un estudiante, ni el Ministerio de Educación puede definir eso así cómo así FACEBOOK

TWITTER

José de Jesús Moreno -rector de la institución oficial- recibió la tutela, la cual fue aceptada por un juez y aseguró que responderá en las próximas horas.



“Los logros no deben ser a través de la fuerza, deben ser por méritos propios (...) Nosotros no podemos definir el año de un estudiante, ni el Ministerio de Educación puede definir eso así cómo así, eso lo sabe es cada profesor que le pone la nota y el sistema está establecido”, indicó el rector de la Institución.



El rector asegura que el docente sí entregó la evaluación acumulativa, “los mismos estudiantes corroboraron que sí se les entregó a todos la evaluación”, dijo.



(Lea también: Las impactantes imágenes de la devastación tras creciente en Santander)



Referente a la permanencia del menor en el colegio, el rector afirmó que los padres no lo matricularon en el tiempo establecido y en este momento la Institución tiene diez por ciento de sobrecupo, por lo que no es posible recibirlo para el año escolar que se inició la semana pasada.



“Tenemos unos plazos establecidos para matricular a los estudiantes, ella (la madre del menor) no lo matriculó en diciembre. Nosotros publicamos en todos lados que ese era el plazo y que quien por fuerza mayor no pudiera hacerlo en ese plazo, debía acercarse al colegio y ella no lo hizo. Ahora no hay cupo”, indicó el rector.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

BUCARAMANGA