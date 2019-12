La santandereana que trabaja en investigación espacial con la Nasa

Con 25 años, María Alejandra Sierra García, egresada de Biología de la Universidad Industrial de Santander (UIS) en 2018, trabaja en un proyecto con la Nasa, en los Estados Unidos, que busca preparar a los astronautas para que resistan más en el espacio y en un futuro puedan habitar Marte.



La joven, oriunda de Barrancabermeja, acompaña este proyecto desde el Weill Cornell Medicine y la Universidad de Nueva York y su labor principal es estudiar el microbioma de la Estación Espacial Internacional y los trajes espaciales para determinar qué microbios existen y pueden ser de potencial riesgo en el espacio para los astronautas.

“El proyecto de Microbiomas Asociado a la Estación Espacial Internacional es importante porque necesitamos saber cuáles son los microorganismos que están presentes y que podrían ser un potencial riesgo para los astronautas. Nuestro cuerpo reacciona diferente ante las condiciones espaciales y los microrganismos que en la tierra no representan riesgo, en el espacio sí pueden representarlo. Avanzamos en este importante proyecto de gran impacto para la ciencia”, dijo Sierra García.



(Le puede interesar: La creación caleña que es evaluada por la Nasa para aplicarla)



La llegada de la joven a la Nasa no fue coincidencia. Su tesis de pregrado la realizó en el laboratorio Corpogen en Bogotá, donde participó en el proyecto Colombia Bio.

Estando allí y tras realizar análisis bioinformáticos y microbiológicos de comunidades microbianas, asociadas a líquenes y ambientes extremos en Colombia, se sumó como voluntaria al proyecto internacional llamado MetaSUB, en el que se analizaron las comunidades microbiológicas de los ambientes urbanos y ella tomó muestras en el Sistema de Transporte Masivo, Transmilenio.



“Fue en el desarrollo de este proyecto donde conocí al director, el doctor Christopher Mason de la Universidad de Weill Cornell Medicine. Después de mi graduación en el 2018 me uní al laboratorio del doctor Mason en diferentes proyectos de microbiomas y he tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos de la Nasa”, precisó la joven.



Mientras avanza en el proyecto de investigación, sus planes a corto plazo son seguir trabajando como bioinformática asociada a las universidades de Weill Cornell Medicine y la Universidad de Nueva York, y pretende seguir estudiando y hacer un doctorado en Biología y Medicina Computacional.



“Espero que este programa me dé las herramientas necesarias para seguir trabajando en la academia y en la industria. Amo lo que hago, esa es mi clave… eso me hace feliz”, dijo Sierra García.



En cuanto a la UIS, la joven investigadora señaló que no sólo representa su Alma Máter, sino también un escenario en el que creció personal y profesionalmente.



BUCARAMANGA