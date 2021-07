Asesinan a estudiante de medicina por robarle el celular en Neiva

Familiares y amigos de José Luis Valencia González les pidieron a las autoridades justicia por el asesinato de este joven de 22 años.



Valencia González, nacido en el municipio de Garzón, Huila, hijo de un abogado y una odontóloga, cursaba el último semestre de medicina en la Universidad de Manizales, en Caldas.



Los dolorosos hechos sucedieron hacia las 2:30 de la madrugada del domingo anterior en la calle octava con carrera 25 del barrio La Gaitana, oriente de la ciudad de Neiva, Huila, cuando el estudiante salió de una vivienda en la que departía con amigos y su intención era tomar un taxi, pero en una zona oscura fue atacado por delincuentes que le propinaron una puñalada en el cuello para despojarlo de su celular.



El joven no resistió la herida y cayó sobre una vía donde finalmente los asaltantes lo despojaron de su equipo celular, mas no de la billetera ni de sus documentos de identidad.



A esa hora, habitantes del sector de La Gaitana dieron de inmediato aviso a la Policía, con lo que al cabo de unos minutos la novia y amigos de la víctima con quienes minutos antes había compartido reconocieron el cuerpo ya sin vida.



Los operativos de la Policía y el CTI permitieron la detención de 2 de los 4 hombres que habrían participado en el crimen, los cuales llevan los alias de la Garza y el Conde, pero las autoridades también tratan de ubicar a la Chilga y Pinky. Todos reincidentes en una veintena de delitos, presentan antecedentes por hurto, porte ilegal de armas, lesiones personales y tráfico de estupefacientes.



La Policía de Neiva afirmó que los hechos se presentaron al salir de una fiesta “y en el forcejeo recibió una herida de arma blanca muriendo en el lugar”.



Con base en versiones de los dos hombres que están en proceso de judicialización, la Policía de Neiva trata de obtener pistas que permitan las capturas de los responsables.



En las labores investigativas se hace la recopilación de pruebas y elementos consistentes en videos de cámaras del sector donde fue asesinado, estudios de cámaras y entrevistas a personas.



El alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, afirmó que se trata de un caso doloroso y señaló que “necesitamos la colaboración de todos para capturar a los autores materiales”.



No es la primera vez que Neiva es sacudida por este tipo de hechos. En casos similares ocurridos en medio de hurtos delincuentes asesinaron, el 11 de mayo pasado, al ciudadano Alexis Lozano que se opuso al robo de su motocicleta y, el 22 de junio, en el barrio Altico, asaltantes le propinaron un disparo de arma de fuego al coronel en retiro Javier Escobar Martínez, quien murió en la puerta de una iglesia.



FABIO ARENAS

PARA EL TIEMPO

NEIVA