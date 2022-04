El sueño de Rossa Isabella Paniquita Jaraba, de conocer de cerca las rocas lunares y las diferentes exhibiciones que hacen parte del Space Center NASA, en Houston (Estados Unidos), será una realidad.



La estudiante de octavo grado del Colegio Nacional Loperena de Valledupar, fue seleccionada entre cinco mil estudiantes de todo el país, para participar en el proyecto ‘Ella e Astronauta Virtual’ que lidera la Fundación SHE IS.

“Fue algo emocionante porque la noticia la recibí en medio de una clase de sociales. Mi profesora, Jacqueline Díaz, me entregó una carta para que la leyera delante de todos los alumnos. Cuando iba por la mitad, se me hizo un nudo en la garganta de la emoción porque hacían referencia sobre mi selección. Me puse a llorar de la alegría, no podía creerlo”, recuerda la estudiante.

La iniciativa es articulada a través de una alianza con el Space Center Nasa, donde participarán 35 estudiantes de todo el país. El grupo tendrán la oportunidad de compartir experiencias educativas basada en la creatividad, el liderazgo y el trabajo en equipo.



“En este proceso le preguntaron temas puntuales sobre sus aptitudes con relación a la ciencia, emprendimiento y actividades deportivas”, comentó Romel José Paniquita, padre de la estudiante.



La joven de 13 años de edad, es la única que representará al Cesar en esta experiencia académica. La próxima semana sostendrá un encuentro virtual con los miembros de la Fundación SHE IS, donde le impartirán una serie de talleres acorde con su próximo viaje al Space Center NASA.



“No me lo esperaba, todo me parece maravilloso. Me siento orgullosa de estar en este grupo de estudiantes y será una motivación para mis compañeros de clase”, destacó la joven.

Se alista para el viaje

Rossa Isabella es amante de las ciencias sociales, biología, diseño gráfico, religión, emprendimiento y el voleibol. Es consciente de que es una experiencia única y se prepara desde ya para aprovechar esta experiencia espacial.



“El 2 de mayo iniciamos los talleres virtuales. Nos van a preparar en ejes temáticos como ingeniería, matemática, ciencia y tecnología. Lo que más me gusta es que aprenderé muchos aspectos del espacio y compartiré experiencia con otros estudiantes”, recalcó la joven.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar