Los mandatarios de Armenia y Quindío llegaron al poder en 2020 con grandes retos para sus administraciones. José Manuel Ríos Morales llegó a la Alcaldía en su segundo intento, pero esta vez con el aval del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), mientras que Roberto Jairo Jaramillo llegó a la gobernación con el apoyo de los liberales y en su tercer intento para un cargo de elección popular.



Entre los objetivos de Ríos estaba mejorar las cifras de desempleo en la ciudad y recuperar la confianza de la ciudadanía que se vio golpeada tras el escándalo por las obras de valorización en la administración anterior.

Por su parte, Jaramillo tenía la meta de gestionar más recursos para el departamento y avanzar con obras muy requeridas por la población como la vía a Pijao.



Sin embargo, la pandemia por el covid-19 puso una pausa entre los planes de los mandatarios e incluso les obligó a replantear sus objetivos, como se lo dijo a este medio el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Armenia, Rodrigo Estrada Reveiz.



“No podemos desconocer que la pandemia obligó a las administraciones públicas a reorientar importantes recursos para atender la crisis de manera inmediata y esto causó retraso en la ejecución de los proyectos e inclusive en algunos casos hubo necesidad de replantear los presupuestos a ejecutar. Realmente les tocó afrontar situaciones difíciles que, sin duda, desde el punto de vista administrativo afectaron los procesos normales del desarrollo económico, social y ambiental”, señaló Estrada.



No obstante, a nueve meses de acabar sus gobiernos, los analistas concuerdan en que el principal desafío de ambos mandatarios es sacar adelante la celebración de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023 que se realizarán en noviembre en la región. Tanto la Alcaldía de Armenia como la Gobernación del Quindío tienen a su cargo la construcción de varios escenarios deportivos que aún no arrancan y que tienen preocupados a los quindianos.



“Ambos están pendientes de hacer las obras prometidas para los juegos nacionales, es un compromiso”, dijo el director de Armenia Cómo Vamos y presidente de la Sociedad de Ingenieros del Quindío, el ingeniero Uriel Orjuela.

Los retos de José Manuel Ríos en la Alcaldía de Armenia

Una de las premisas de Ríos fue reanudar las obras suspendidas por el desfalco a la ciudad con los dineros recaudados para la valorización.



Aunque no se han presentado escándalos en su administración, a falta de 9 meses solo se ha logrado destrabar una de las obras pendientes por ejecutarse con los dineros de valorización.



Se trata de la vía que conectará las avenidas Bolívar y Centenario, en el norte de la capital quindiana. Gracias a la recuperación que la Alcaldía adelantó de los dineros de las pólizas de cumplimiento de los cuestionados contratos de valorización, se logró retomar la obra denominada avenida 19 norte tramo II. Esa obra se contrató a finales de 2015 por casi 18.000 millones de pesos, pero actualmente vale 34.300 millones de pesos.



Pese a que se anunció que se contrataría a finales del año pasado, aún no arrancan las obras.



Adicionalmente Ríos inició varios frentes de obras para reparar la malla vial de algunos sectores que desde hace años no se intervenían como la avenida 14 de octubre conocida como Los Camellos y recientemente la vía Tres Esquinas – Malibú.



Para el ingeniero Orjuela, es importante terminar estas obras pues hace parte de la movilidad de los armenios y ese es uno de los temas más sensibles en la ciudad, así como lo es la seguridad.



“Hay mucho por hacer, es una tarea enorme, pero se puede hacer recuperación del espacio público, implementar las zonas azules y amarillas de acuerdo al estudio de la Universidad del Quindío, ordenar la movilidad con unos componentes iniciales. Otro reto para el alcalde y los armenios es manejar el tema de habitantes de calle, se ha hecho un trabajo, pero se necesita un compromiso de todos porque cada día crece esta situación y genera otros temas más”.



Entre tanto el presidente de la Cámara de Comercio indicó que el alcalde debe continuar con el despeje del espacio público. “Por supuesto ofreciendo a los vendedores alternativas para ejercer su actividad comercial dignamente y esto es posible con una reorganización del Centro Comercial del Café y por qué no, de una reconversión de la Plaza de Mercado Minorista en un gran centro agroindustrial y de negocios y de paso se contribuye a mejorar la movilidad. No se puede desistir de esta gran empresa que es la reorganización de la ciudad, fundamentalmente del centro como eje tradicionalmente comercial”.



Y de hecho el espacio público es una deuda pendiente para la actual administración y para las que lo antecedieron, pues un juzgado de Armenia ordenó hace una década la recuperación de varias zonas entre ellas el centro, pero hasta el momento no se le ha dado una solución de fondo. Si bien es cierto que otros gobiernos lo intentaron con proyectos como el Centro Comercial del Café, la Placita Cuyabra o la plaza Minorista, ni en esas administraciones ni en esta, estos lugares lograron cumplir su cometido.



Y aunque se han realizado operativos para la recuperación del espacio invadido como recientemente se hizo en el parque Los Fundadores, en algunos sectores no ha podido despejar el espacio para transeúntes o vehículos.

La Alcaldía rehabilitó la vía Tres Esquinas – Malibú ubicada al sur de Armenia. Se invirtieron 4.715 millones de pesos en estas obras que buscan mejorar la movilidad en este sector de la ciudad. Foto: Laura Sepúlveda

Los retos del gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo

Para el analista político y exdecano de la Universidad del Quindío, William García, el mandatario de los quindianos es el que tiene más retos o deudas pendientes con los ciudadanos.



“Ha sido el más criticado por la prensa. Se ha afanado por mostrarse con los recursos del billón de pesos que dijo que gestionó, el cambio del escudo del Quindío, el programa de alimentación escolar y todas esas cosas le han salido mal además de su cercanía con el exsenador Mario Castaño- detenido por liderar una red de corrupción-”.



Uno de los retos más importantes es la rehabilitación de la malla vial rural. “Con seguridad al gobierno departamental le tocará hacer un gran esfuerzo con recursos propios y gestión ante el gobierno Nacional por mejorar las vías terciarias porque la fuerte ola invernal ha acelerado el deterioro de muchas de ellas y su rehabilitación se hace cada vez más urgente”, dijo Estrada Reveiz.



Precisamente las comunidades reclaman la reparación de importantes vías que conducen a los municipios de la cordillera como el puente Barragán y las vías Río Verde – Pijao y Córdoba – Carniceros, estas dos últimas tenía adjudicados recursos del gobierno anterior y el reto para esta administración era ejecutarlos y entregar las obras.



“Hace un par de meses, casi después de 4 años se empezó la obra Río Verde – Pijao y va demasiado lento y ahora resultaron otros puntos críticos. Parece que esa obra no la van a terminar este año, por qué no la ejecutaron si el dinero estaba. Sería bueno que los entes de control investigaran qué pasó, dijeron que iba a durar 21 meses y han pasado 4 años. Nos duele esa obra”, dijo la vocera del movimiento Cittaslow Pijao, Mónica Flores.



Otro de los temas claves para el Quindío es el medio ambiente es por esto que el ambientalista Néstor Ocampo señaló que al actual mandatario le quedó pendiente este sector pues, argumentó que nunca lo tuvo como propósito.



“Promoción sin control ni límite de actividades económicas como la agroindustria del aguacate hass (de empresas extranjeras), la actividad forestal, el turismo, la urbanización desordenada, la infraestructura vial, las granjas avícolas y porcícolas, etc. Mientras la región se hunde en una crisis ambiental visible”.



Añadió que “tenemos el departamento con los ecosistemas más modificados, con los más altos índices de morbilidad y mortalidad generados por factores contaminantes del agua y del aire, con una acelerada pérdida de diversidad biológica, la casi desaparición de los insectos y en el que cada día tenemos más problemas con el agua tanto por su calidad como por la cantidad disponible”.



Otro de los desafíos es que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) funcione correctamente durante este año, pues en 2022 tuvo serias dificultades y este año comenzó semanas después del inicio de clases. Incluso, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar por las presuntas irregularidades en el proceso de contratación del PAE en el departamento para la vigencia 2023.

