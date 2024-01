Atención turistas: aumentó tarifa de entrada al Parque Tayrona

Los visitantes del Parque Natural Tayrona, el destacado atractivo de Santa Marta, se enfrentan a un nuevo aumento en los precios de entrada y parqueo de vehículos.



La Resolución 366, emitida por Parques Nacionales Naturales, ha establecido los nuevos valores para los "derechos y servicios complementarios de ingreso a las áreas protegidas" durante el 2024.

Este documento, firmado por Luis Martínez Zamora, director general de Parques Nacionales Naturales de Colombia, ya está disponible en la página web oficial de la entidad y ha entrado en vigencia el 27 de diciembre, apenas 24 horas después de su publicación.



En el caso específico del Parque Tayrona, los precios de ingreso por transporte terrestre se distribuirán de la siguiente manera: $19.000 para automóviles, $48.500 para colectivos, $102.500 para buses y busetas, y $13.500 para motos.



Se detalla que durante la temporada baja, nacionales o extranjeros residentes en Colombia o en países miembros de la CAN, de 5 a 25 años, tendrán un costo de ingreso de $24.500, mientras que en temporada alta, este será de $27.500. Para aquellos mayores de 25 años, se establece un precio de $33.000 en temporada baja y $39.000 en temporada alta.



En el caso de extranjeros no residentes ni miembros de la CAN, la tarifa de ingreso será de $73.500 en temporada baja y $87.000 en temporada alta.



Los residentes de la capital del Magdalena, entre 5 y 25 años, tendrán un acceso de $12.500 en temporada baja y $27.500 en alta, mientras que aquellos mayores de 25 años ingresarán por $16.500 y $39.000, respectivamente.



Este ajuste en las tarifas implica que tanto locales como visitantes deberán adaptar su presupuesto para disfrutar de esta reserva, que destaca por su rica flora y fauna, así como su inmenso valor ancestral y cultural.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv