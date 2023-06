El paso en la vía Bogotá - Villavicencio se encuentra cerrado desde el pasado sábado, cuando el Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales -INVIAS- informó que debido a un deslizamiento de rocas en el sector Guayabetal, cerca del peaje Pipiral había un cierre total de la vía.



Los operarios se encuentran realizando labores de remoción y barrido de material, para que haya paso de pasajeros y transportadores, quienes son los más afectados por la situación.

Reciba al instante en su Whatsapp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles.

Por esta razón, las autoridades no han indicado la apertura total de la vía, pero si un paso restringido que estará disponible en los siguientes horarios, según Coviandina:



Entre el lunes 26 de junio y la mañana del viernes 30 de junio estará abierto por una hora y se cerrará cada dos horas. Habrá una ventana de apertura en horas de la noche de 9 p.m a 7 a.m del día siguiente.



(Le puede interesar: Ejército hace presencia en vía al llano, tras alerta por avanzada de disidencias)

(6:00 am) *Atención* Avanza movilidad por el k58+000 hasta las 7:30 am. Reducción de carril en el túnel de Monterredondo y en el puente Aserrío k64+300. Se presentan lloviznas en varios sectores del corredor. Tenga en cuenta los horarios de cierre en cada punto de control. #713 pic.twitter.com/CHJ89DngIi — Coviandina (@CoviandinaSAS) June 26, 2023

El paso está restringido en ambos sentidos y solo se permitirá el tránsito hoy lunes 26 de junio a partir de las 7:30 a.m, el martes desde las 8:30 a.m, el miércoles desde las 9:10 a.m, el jueves desde las 9:15 a.m. Tenga en cuenta, que el paso estará abierto por una hora para hacer cierres de dos horas.



(Lea más: ‘El puente Chirajara estará en octubre y no se construye con plata de pensiones’)



Los equipos se encuentran laborando para poder minimizar la afectación y que la situación posiblemente esté solucionada para que los viajeros puedan trasladarse en el próximo Puente de San Pedro y San Pablo.

Chirajara - Fundadores: Megaingeniería en las montañas

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

El preocupante y rápido deterioro de la laguna de Cocha en Nariño

Conmoción en Taganga por asesinato a sangre fría de una mujer en su casa

Los graves problemas que le esperan al presidente Gustavo Petro en La Guajira