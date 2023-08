Las afectaciones por los derrumbes en la vía al Llano han generado preocupación en distintos sectores que empezaban a presentar millonarias perdidas.



Las autoridades han adelantado trabajos de remoción para permitir el paso y han habilitado rutas alternas para poyar el transporte del comercio y abastecimiento de alimentos hacia el interior del país.

Durante el transcurso de este martes el Ministro de Transporte William Camargo Triana anunció que este miércoles se habilitará el paso de los vehículos de carga.



Esta medida va "encaminada a evitar el desabastecimiento en el centro y oriente del país", dijo el Ministro en su cuenta de Twiitter.

¿En qué horarios se hará apertura?

De acuerdo con un comunicado emitido por La Agencia Nacional de Infraestructura y COVIANDINA S.A.S, esta primera fase de la apertura del corredor, que comunica la capital del Meta con Bogotá, solo permitirá el paso de vehículos de carga categorías I a VII para realizar el recorrido en ambos sentidos.



El tránsito vehícular se habilitará así:



Sentido Bogotá – Villavicencio: Apertura a las 3:00 AM y el cierre para el último vehículo será a las 2:00 PM en el K00+000 (Sector del UVAL).



Mientras que en el sentido Villavicencio – Bogotá: Aperura a las 5:00 AM y el cierre para el último vehículo será a las 4:00 PM en el K82+300 (CAI – BUENAVISTA).



Por otro lado los vehículos de pasajeros y particulares (incluyendo motos) deberán efectuar el tránsito a través de la ruta alterna Concesión Transversal de Sisga.



Sin embargo, hay excepción para vehículos de las comunidades residentes a la zona directa de afectación (Quetame, Guayabetal, Pipiral, El Calvario) siempre que demuestren la relación de residencia, comercial, laboral u otras.

