Estos son los compromisos del Gobierno con comunidades para levantar bloqueo en la vía Panamericana

En enero del año pasado ocurrió uno de los derrumbes más grandes en el suroccidente del país. Sucedió a la altura de la vereda El Chontaduro, del municipio de Rosas.

Arrasó con las veredas Santa Clara, Soledad y Párraga Viejo y afectó 15 corregimientos, así como más de 800 metros de la vía Panamericana quedaron bajo el lodo.

Además, dejó otras cinco veredas y todo el suroccidente colombiano incomunicado con el interior del territorio nacional.

Luego de los anuncios del Gobierno Nacional y de obras que avanzaron para restablecer el paso en la vía Panamericana, un año después de la emergencia hay comunidades en la zona de Chontaduro que aseguran incumplimientos por parte del Gobierno Nacional para ser reaseantadas en otros sectores más seguros y libres de riesgo de otro derrumbe.

Por ello, decidieron bloquear la vía Panamericana en Rosas, desde el 13 de abril, en el punto que une a Popayán con Pasto, en Nariño. El bloqueo se levantó finalmente, pero sobre la mesa quedó, de nuevo, la expectativa de las comunidades sobre una reubicación de sus familias.

Vía Panamericana, a la altura de Rosas, Cauca. Foto tomada en enero de 2024. Foto:Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres. Compartir

Tras una jornada con funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se llegaron a acuerdos para habilitar el paso vehicular.

“En el Puesto de Mando Unificado (PMU), liderado por la alcaldía de Rosas, la UNGRD definió́ a través de mesas de concertación los acuerdos para dar solución a las dificultades que están afrontando las comunidades damnificadas por las emergencias que se han presentado en esta zona del país en 2019, 2023 y 2024”, expresaron en la UNGRD, a través de un comunicado

El director de la Unidad, Carlos Carrillo, destacó que será mediante un trabajo interinstitucional y mancomunado del Gobierno Nacional que se logrará atender las necesidades de los habitantes del municipio de manera integral.

Uno de los bloqueos en el último año, en la Panamericana. Foto:Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO Compartir

“El presidente Gustavo Petro me pidió́ darles soluciones a las comunidades pronto y tenemos toda la disposición de cumplir lo que nos corresponde como Unidad Nacional”, dijo Carrillo.

El funcionario añadió́ que para cumplir lo pactado con las comunidades se fortalecerá́ el programa de reasentamiento con proyectos productivos para entregarles a los damnificados los terrenos ideales y se verificará, en un trabajo conjunto con los distintos sectores del Gobierno, las soluciones más adecuadas a las problemáticas que vive en la actualidad el municipio.

El Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca y el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca informaron que estas acciones “representaron un grave obstáculo al derecho constitucional a la libre movilidad, generando temor entre los usuarios y afectando la cadena logística de aprovisionamiento, con repercusiones directas en el sector productivo y la economía regional”.

Aseguran que en lo que va de este año, se han registrado 13 bloqueos en la vía Panamericana, carretera donde diariamente se movilizan alrededor de 3.800 vehículos, de los cuales “el 20 % son vehículos de carga, que transportan cerca de 25.000 toneladas al día, que corresponde a 25 millones de kilos”.

Entre estas cargas se destacan 350.000 litros diarios de leche proveniente de pequeños productores de Nariño, que abastecen plantas pasteurizadoras de Cauca, Valle del Cauca y Bogotá.

Gerardo Arroyo, director ejecutivo del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, dijo que estos bloqueos generan pérdidas diarias de $ 12.000 millones en sectores industriales y de $ 600 millones, en el sector de transporte terrestre de pasajeros, resultando afectados unos 12.000 usuarios por día.

También el sector hotelero se ve afectado por estos cierres viales. Reportan una disminución del 59 %.

Por eso, el pasado viernes 12 de abril se desarrolló la Mesa de Seguridad con delegados del ministerio de la Defensa, la Cúpula Militar y el Consejo Gremial Nacional, espacio en que se instó al Gobierno Nacional a tomar medidas inmediatas y prioritarias para restaurar el orden y la seguridad en el suroccidente del país.

Las comunidades afectadas por la avalancha registrada en enero de 2023 piden celeridad en su proceso de reasentamiento, además de la presencia de funcionarios del gobierno.

Estos son los acuerdos suscritos por el Gobierno Nacional expuestos por la comunidad, todos con un denominador común: el reasentamiento.

-Los compromisos fijados en acta del 11 de marzo de 2023, en Chontaduro.

-Los compromisos del 25 de mayo de 2023, en el Céfiro Rosas Cauca, los días 24 y 25 de mayo de 2023.

-Los compromisos fijados el 11 de febrero de 2024, en la sierra Cauca, fecha en la que veredas como la Soledad, Portachuelo, Santa Clara y Párraga Viejo se declararon en asamblea permanente.

-Los compromisos fijados el 14 de marzo de 2023, en la vereda de Chontaduro.

“A la fecha no hay reasentamiento real y efectivo de las familias damnificadas y/o afectadas, y tampoco existen medidas efectivas que permitan menguar la crisis de las personas por falta de sostenibilidad económica, de salud, bienestar y demás necesarias para vivir en condiciones dignas mientras se da el restablecimiento de los derechos. En términos generales, por causa de la destrucción o no habitabilidad de las viviendas, hay las siguientes situaciones”, indicó la comunidad, a través de un comunicado.

Estas comunidades informaron que "por causa de la destrucción o no habitabilidad de las viviendas, hay las siguientes situaciones: entre los afectados por la avalancha hay familias que están reubicadas en predios que no ha comprado el Gobierno nacional, por lo que no se les ha entregado la documentación debida".

También dijeron que "a dueños de fincas donde están reubicados los damnificados no les han pagado los predios, además familias sin postulación a reubicación no han encontrado suplir el restablecimiento de sus economías".

Denuncian que hay familias sin subsidio de arrendamiento por posibles errores en el Registro Único de damnificados (RUD), porque sus documentos soporte de solicitud no habrían sido tramitados en debida forma, al tiempo que hay familias con deudas ante entidades financieras, entre otros.

MICHEL ROMOLEROUX