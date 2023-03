Aunque el panorama electoral aún es incierto en Armenia, ya hay una docena de precandidatos listos para buscar avales incluso en varios movimientos, mientras que los partidos y las colectividades políticas ya empezaron a hacer sus consultas internas para determinar a quién apoyarán.



Fuentes consultadas por EL TIEMPO advirtieron que probablemente la lista se decantará en uno o dos meses. Hasta el momento, en el listado de aspirantes sólo aparecen dos precandidatas que están buscando apoyo para llegar a dirigir las riendas de la ciudad.



Se trata de la actual concejal de la ciudad por el partido Alianza Verde, Stefany Gómez, quien lleva dos periodos en la corporación y le ha hecho frente a la causa animalista, la igualdad de género, entre otros temas.

Compartir, escuchar y fortalecer la credibilidad de las personas a partir de la experiencia, ha sido mi mayor satisfacción durante la semana.

¡Gracias a todos! ♥️🤛🏼#Experiencia #Compromiso #Padilla pic.twitter.com/KRl32Vnb59 — James Padilla García (@jamespadillag) March 18, 2023

La otra candidata sería Mariluz Ospina, quien, al parecer, busca el aval de su Partido la U. Ospina fue diputada del Quindío entre 2012 y 2015 y hasta hace poco fue secretaria de Desarrollo Social de la actual administración de Armenia.



Entre los hombres figuran algunos que ya aparecen liderando la intención de voto en sondeos locales.



Uno de ellos es el exfutbolista y administrador de empresas James Padilla, sin embargo no sé ha confirmado cuál será el partido que lo avalará. En el sonajero de posibilidades se encuentra Cambio Radical, por su cercanía con algunos dirigentes de esa colectividad, pero también se ha conocido que podría ser el candidato del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia o (AICO).



Entretanto, el exrepresentante a la Cámara por el Centro Democrático, Diego Javier Osorio, y el excandidato a la Alcaldía de Armenia, Luis Fernando Jaramillo, estarían buscando que ese partido les dé el aval. Sin embargo, no se conoce aún si el Centro Democrático tendrá un aspirante de sus filas o si apoyará al candidato de otro partido.

Dialogando, construyendo y poniéndonos de acuerdo por nuestra ciudad de Armenia. pic.twitter.com/Qf4zU4tQPh — JAVIER ANGULO (@javierangulo3) February 14, 2023

En esa misma línea de indecisión están los liberales. El concejal de Armenia Cristian Fernández y el exconcejal Rodrigo Alberto Castrillón estarían buscando ser candidatos por ese partido.



Pero la lucha por el poder, al parecer, se centraría entre el candidato que tenga el apoyo de Cambio Radical y el aspirante de la corriente alternativa.



El partido pareciera ya tener su candidato, pero entre los denominados alternativos todavía no hay un consenso.



Por ejemplo, Alianza Verde tiene a dos precandidatos que están buscando el aval del partido. Uno de ellos es el excandidato a la Cámara de Representantes por Quindío, Felipe Robledo, quien se ‘enfrentaría’ con la concejal Stefany Gómez por el aval de los verdes en Armenia.



Para el analista político y exdecano de la Universidad del Quindío, William García, los alternativos pueden tener una oportunidad en estas elecciones, pero si llegan a un consenso.



García advirtió que pese al apoyo que ha tenido el Presidente de la República, Gustavo Petro, y su grupo político en el Quindío; no se puede generalizar, pues las dinámicas locales pueden ser diferentes: “Los alternativos podrían dar la sorpresa y todavía no he escuchado hablar de un candidato definido por el Pacto Histórico. No obstante, los llamados partidos alternativos también tendrían más precandidatos en el sonajero que están por definir”.

El valor en lo público a hoy se debería medir en la capacidad de enfrentar al corrupto en su corrupción, no de atacar a quien se opone a tus metas Mecanico electorales… que valor tiene el fuego cruzado?? Debería darles vergüenza !! — Felipe Robledo (@farobledom) March 14, 2023

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA