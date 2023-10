Así son Las Lajas y La 29: los asentamientos que ahora son barrios en Neiva

Después de 20 años de gestiones y arduo trabajo comunitario, los habitantes de los asentamientos Las Lajas y La 29, lograron que estos sectores humildes fueran acreditados como nuevos barrios de la ciudad de Neiva, Huila,



La acreditación y entrega de legalización de los predios la hizo la Alcaldía de Neiva por lo que las familias celebraron con alborozo este triunfo de ser reconocidos como barrios.

"Más de 200 familias habíamos esperado con ansias estas resoluciones que nos entregó la Alcaldía, y estamos felices pues pasamos a ser nuevos barrios de nuestra ciudad", afirmaron familias de los sectores Las Lajas y La 29.



Amanda Sánchez, líder del barrio Las Lajas, afirmó que la legalización "es un logro grandísimo para todas las familias ya que, desde 1988, veníamos luchando por este objetivo comunitario que hoy hemos alcanzado".



"Inmensamente agradecidos con la Alcaldía por la creación de la Oficina de Legalización de Asentamientos y ojalá no la dejen cerrar ni acabar ya que aún hay sectores informales a la espera de su legalización", señaló la líder comunal.



Olga Lucía Cabrera, líder del ahora barrio La 29, dijo que, por momentos, "la comunidad sentía que desfallecía pues estábamos ubicados en un predio particular, en un asentamiento, pero hoy orgullosamente podemos decir que somos un barrio y eso permite las inversiones sociales del gobierno en este territorio".



"Yo pensé que no lo lograríamos, reconocemos que el alcalde de Neiva les puso el pecho a estos difíciles programas de legalización", aseguró Olga Lucía Cabrera.



El alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, afirmó que más de 5.000 familias han sido legalizadas durante sus años de mandato.



"Los beneficios son inmensos pues las familias tienen derecho a todos los programas sociales de los gobiernos nacional, departamental y municipal en favor de los más pobres", afirmó el mandatario, quien agregó que su administración ha legalizado 10 sectores.



También se hizo una nueva entrega de reconocimiento de uso público para el corregimiento El Caguán, donde se acreditó la posesión del matadero y la caseta comunal, mientras que en el barrio San Antonio se hizo lo mismo con la caseta comunal y en El Jordán se hizo reconocimiento público del Polideportivo y los parques bio-saludables 1 y 2.





Fabio Arenas

Especial para EL TIEMPO

NEIVA