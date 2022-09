Aunque la Fiscalía ya ha condenado a tres autores materiales de la masacre de ocho jóvenes, el 15 de agosto de 2020, en zona rural de Samaniego, sus familiares aún mantienen una gran incertidumbre porque los autores intelectuales permanecen libres.

Los dos primeros responsables de la masacre, según la Fiscalía, condenados a 29 años de prisión y una multa de 1.550 salarios mínimos legales habían sido Andrés Fernando Moriano, alias Fercho, y Yeiron Alexánder Rodríguez, alias Conductor.



(Lea también: Pedía que no me matara por mi bebé, que me soltara': crónica de sobreviviente)



Este sábado, 24 de septiembre, la Fiscalía informó que luego de un preacuerdo y tras aceptar los cargos formulados, un juez de Samaniego condenó a 11 años de prisión a Jhoan Sebastián Acosta Rodríguez, alias Cúcuta.



Es el hombre a quien testigos reconocieron como una de las personas que hizo parte del grupo armado ilegal que perpetró el ataque esa noche del 15 de agosto, en la vereda Santa Catalina.



(Además: Descubren a dos niños amarrados con cabuya y cordones en su casa en el Valle)



Kevin Alexánder Bastidas Quiroz y Óscar Ferney Martínez Zambrano, que estaban siendo requeridos por la justicia, un año después del lamentable hecho fueron asesinados en extrañas circunstancias, en una zona montañosa del mismo municipio.



Para Jesús Quintero, padre de Jhon Sebastián Quintero, quien tenía 23 años: “Nos queda la incertidumbre de que no hay ninguna captura de los autores intelectuales, dicen que están dentro del proceso de investigación, pero aún no se sabe si existen pistas concretas acerca de su paradero”.



No descarta que alias Cúcuta, por haber llegado con la justicia a un preacuerdo y obtener algunos beneficios, haya podido entregar información valiosa acerca de los principales autores de la masacre.



Pero cree que los 11 años de prisión que recibió se quedan muy cortos frente al gran daño que causó.



“Una condena de 11 es muy mínima, a él se e perdona prácticamente el concierto para delinquir y el porte ilegal de armas”, aseguró.



Es todavía un misterio tanto para él como para el resto de los familiares de los jóvenes asesinados, el sitio donde pagará su condena.



“Lo que no sabemos es dónde lo van a recluir, si es en Pasto, en Popayán o Bogotá, eso no sabemos, tal vez porque lo tenían como testigo protegido”, comentó Quintero.



Confesó que el dolor perdura por la muerte de su hijo, pero no oculta cierto alivio el saber que tres de los autores materiales ya se encuentran trans las rejas.



“Da una parte de tranquilidad porque al menos se supo sobre los autores materiales que fueron condenados, pero el dolor sigue, a nuestros hijos no nos los van a devolver”, declaró con tono de tristeza.



“Ojalá pronto los autores intelectuales sean capturados y tengan su castigo de acuerdo a las normas de nuestro país”, dijo.



Hace tres meses, los familiares de los jóvenes asesinados interpusieron una demanda contra el Estado, por lo que ya le dieron poder a un abogado para que los represente.



“Nosotros creemos que hubo una negligencia de las autoridades competentes a nivel municipal, departamental y nacional porque en ese momento en Samaniego había una alerta temprana”, precisó el señor Quintero.



Añadió que "en esa época ya se sabía que en el municipio se podrían registrar hechos contra la seguridad ciudadana, “pero no hubo ningún tipo de control y no se tomaron las medidas correspondientes”.



La jóvenes asesinados en Samaniego eran, en su mayoría, estudiantes universitarios que pasaban sus días en el poblado por la cuarentena, debido al coronavirus.



Laura Melo Riascos, de 19 años, era estudiante de Medicina, y Byron Patiño, de 25 años, estaba a punto de convertirse en un contador.



Por su parte, Óscar Obando estudiaba en la Escuela del Deporte del Valle, mientras que Brayan Cuaran, de 25 años, era egresado de la Universidad de Nariño.



Las otras dos víctimas fueron identificadas como Rubén Darío Ibarra, de 20 años, y Daniel Steven Vargas, 22 de años, quien realizaba sus estudios universitarios, en Pereira.

Grupos armados en la zona

Según las autoridades, los móviles de la masacre estarían presuntamente relacionados con grupos armados en esta zona donde la población ha quedado en medio de cultivos ilícitos, y tráfico de drogas y armas.



Precisaron que quienes cometieron la masacre “iban a buscar a unas personas que si estaban involucradas en eso, encontraron allí mucha gente que empezó a correr y entonces empezaron a disparar y mataron a ocho inocentes jóvenes”.



(Puede leer: Video: noche de miedo por asaltos de banda de 15 motos en el norte de Cali)



También se indicó que alias Cúcuta había confesado ante las autoridades judiciales “que iban a buscar a otras personas con unos alias”.



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

PASTO