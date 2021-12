La defensa del gobernador Carlos Caicedo, tuvo la oportunidad de refutar las pruebas que presentó la Fiscalía en su acusación, en el proceso que cursa en la Corte Suprema de Justicia por la contratación de obras de remodelación y adecuación de cinco puestos de salud en Santa Marta.

Durante la audiencia preparatoria que se desarrolló de forma virtual, el abogado Luis Carlos Torregroza, pretendió desvirtuar los argumentos planteados por la fiscal 12, Johana Garzón, donde imputan a Caicedo de los delitos de peculado por apropiación provecho de un tercero en concurso heterogéneo y contratación si el lleno de requisitos legales.

Según la defensa del actual mandatario, en la diligencia descubrieron elementos materiales de pruebas que demostrarían que la Fscalía fundamentó su imputación en la Resolución No. 002 del 5 de Junio de 2014 Estatuto de Contratación de la ESE, la cual nunca gozó de validez al no haberse publicado oportuna y debidamente.



Para el abogado, todo fundamento normativo y jurídico presentado contra Caicedo queda sin un debido soporte legal para enjuiciarlo.



Por el otro lado, advirtió que conforme a la normatividad vigente, no se le daba ninguna competencia para efectos de participar e intervenir en la fase precontractual de celebración, ejecución o liquidación del contrato.

“Basado en este planteamiento, Caicedo no puede ser autor del tipo penal de celebración indebida sin el lleno de requisitos legales esenciales y mucho menos el de peculado”, sostiene Torregroza.



Por otra parte, la defensa del gobernador dijo que reciben la noticia con sorpresa pese a la ambigüedad de los cargos que se le imputan a Caicedo en fase de imputación y acusación.



La Fiscalía introduce elementos de prueba en la ejecución del contrato como lo son avances de obras, informes de interventoria y súpervision sin señalar cuál es la intervención de Caicedo en dichos documentos.

“Es decir se desconoce si los suscribió, autorizó o firmó; no hay certeza sobre a dónde apunta la Fiscalía con estas pruebas”, anotó la defensa.



El abogado pretende en juicio demostrar que no tiene sentido haber hecho una acusación basada en un supuesto incumplimiento de normas que en el momento de ejecución del contrato eran inexistentes.



“La defensa va a seguir descubriendo los elementos de prueba referente a la ejecución del contrato, para acreditar que ninguno de los documentos que dan cuenta de trámite de pago, recibo de obra, avance o financiamiento tuvo intervención funcional de Caicedo; quien no firmó ni tampoco tenia habilitación legal para intervenir porque la norma no se lo permitía.

Lo anterior hará parte de la argumentación que tiene preparada para presentar la defensa en la próxima audiencia que fue convocada para el 2 de febrero a las 8:00 de la mañana.





Roger Urieles

Para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter @rogeruv

