Tras las denuncias sobre el estado actual de la unidad móvil de esterilización canina y felina (Zoounidad) de Armenia, que lleva 2 años varada en los parqueaderos de la administración municipal, se conoció que la próxima semana nuevamente prestaría los servicios en un barrio del sur de la ciudad.

La secretaria de Salud de Armenia, Lina Gil, le explicó a EL TIEMPO, que la Zoounidad estaba fuera de servicio por falta de mantenimiento, revisión técnicomecánica, Soat y la falta del personal profesional de atención.

Esta misma respuesta la vienen dando otros secretarios de Salud del municipio desde junio del 2020. El año pasado, cada mes decían que el otro mes volvía a funcionar y nada FACEBOOK

TWITTER

"Esta semana estamos terminando de articular, pero nuevamente activamos la Zoounidad en un barrio del sur. Ya está lista, con sus mantenimientos y con todo lo que se requería y por lo cual no se había podido utilizar durante esta administración. Se hizo mantenimiento al tráiler y a la turbo, y tenemos todo el equipo contratado como los veterinarios", señaló la funcionaria.



No obstante, la concejal de Armenia por el partido Alianza Verde, Stefany Gómez manifestó que "esta misma respuesta la vienen dando otros secretarios de Salud del municipio desde junio del 2020. El año pasado, cada mes decían que el otro mes volvía a funcionar y nada".



Según Gómez, desde 2020 se tenía identificada cuál era la necesidad del vehículo, pero tras 2 años de no prestar servicio y de que el alcalde José Manuel Ríos, prometiera que lo volvería a poner en funcionamiento, sigue sin operar.

Facebook Twitter Linkedin

En los quirófanos de este vehículo se pueden realizar hasta 20 esterilizaciones diarias. Foto: Alcaldía de Armenia

Se han excusado con demoras de la dependencia de Bienes y Suministros de la Alcaldía, cuando ese vehículo se pudo intervenir solo... FACEBOOK

TWITTER

"Se han excusado con demoras de la dependencia de Bienes y Suministros de la Alcaldía, cuando ese vehículo se pudo intervenir solo, es decir, no tenía que esperar el contrato de mantenimiento de todos los vehículos de la Alcaldía porque incluso han hecho mantenimientos solamente de los carros de bomberos", dijo Gómez.



La Zoounidad fue inaugurada en 2017 y su inversión fue de unos 70 millones de pesos. En los quirófanos de este vehículo se pueden realizar hasta 20 esterilizaciones diarias.



La concejal también afirmó que el alcalde de Armenia proyectó 15.000 esterilizaciones para perros y gatos durante su cuatrienio, pero debido a la emergencia causada por la pandemia esa meta -que fue incluida en el plan de desarrollo- bajó a 12.000 cirugías, es decir, 3.000 cada año.



"No obstante, el programa de esterilización ha logrado un paupérrimo 12,4 por ciento de cumplimiento con 1.489 cirugías luego de transcurrido un 50 por ciento de su mandato", dijo la concejal.

Gómez agregó que si la Zoounidad estuviera en funcionamiento ayudaría a cumplir la meta anual de esterilizaciones. "Puede ayudar mucho en la reducción de costos de esterilizaciones para la administración, además de que permite llegar a las zonas más vulnerables porque muchas personas no tienen ni para pagar un transporte para llevar y traer a un animal".



Según datos de la Secretaría de Salud de Armenia, durante 2021 se realizaron 1.031 cirugías, de las cuales unas 500 fueron realizadas en una veterinaria de la ciudad a través de un contrato que tuvo un costo aproximado de 59 millones de pesos. Estas cirugías son gratuitas para los propietarios de mascotas que tengan las categorías A, B y C del Sisben.



Por su parte, el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, explicó que "tenemos un compromiso todavía por cumplir. El primer año, me aprobaron el plan de desarrollo en octubre y me quedó un mes para desarrollar esa actividad y aun así ese año esterilizamos 500 perritos y gatos".



El mandatario agregó que el año pasado pudieron hacer mil esterilizaciones. "Mi meta es 12 mil en 4 años. Me toca ahora hacer una licitación grande para que podamos hacer una intervención de unas 5 mil mascotas y el próximo año otras 5 mil y cumplir con el compromiso. Este mes arrancó con 500 millones de pesos a licitar para ver quién se gana ese contrato y que venga a hacernos esa atención", concluyó Ríos.

Más contenido de Colombia:

La millonaria cifra que proyecta Medellín por los conciertos de Bad Bunny

Amenazó con pistola a un operario de Air-e que fue a hacer visita técnica