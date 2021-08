Homicidas de Esteban Mosquera venían siguiéndolo y tenían ruta de escape

Los agresores del líder universitario Esteban Mosquera tenían una ruta establecida para llegar al barrio La Pamba.

Allí, en el centro de Popayán, vivía el estudiante de sexto semestre de Música Instrumental en la Universidad del Cauca, cuando dos sicarios le dispararon el pasado 23 de agosto. Se movilizaban en una motocicleta.



Habían planeado meticulosamente el asesinato, siguiendo días antes al universitario, identificando sus horarios de salida y de regreso a su hogar, en la carrera primera, entre calles 3 y 4, de La Pamba.



Esa ruta les permitiría huir con facilidad del centro de la capital caucana, tras ejecutar el crimen que generó conmoción en el país, incluyendo el rechazo del presidente Iván Duque.



Dos de los hombres señalados como los presuntos homicidas del universitario fueron identificados por las autoridades, entre ellas, la Fiscalía, tras analizar 57 grabaciones.



Fueron recopiladas, según la Fiscalía, de cámaras en el centro de Popayán.



Ante lo sucedido y en la audiencia de imputación de cargos, a los dos de los presuntos autores del hecho, la Fiscalía les atribuyó los presuntos delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones.



No obstante, los detenidos no aceptaron cargos.



La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento intramural, mientras la investigación avanza.



La semana pasada con estos dos capturados fue aprehendido un menor de 17 años, quien quedó a disposición de una fiscal del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.



El adolescente y los primeros detenidos fueron señalados como presuntos integrantes de la banda delincuencial los 'Ovejos'.



“Dentro de las labores realizadas por los servidores de policía judicial, se logró recaudar aproximadamente 57 videos de cámaras de seguridad que permitieron establecer el seguimiento a la víctima previo al homicidio y la posterior ruta de escape de los agresores”, dijo Gustavo Adolfo Montaña, director seccional de Fiscalías del Cauca.



El operativo de las capturas y la aprehensión se llevó a cabo en horas de la madrugada del viernes 27 de agosto, en los barrios Los Sauces y Junín.



Sin embargo, aún no se ha establecido con certeza por qué lo mataron y si sus actividades como líder estudiantil tuvieron relación.



El joven había sido herido en su ojo, el 13 de diciembre de 2018, cuando en una manifestación universitaria contra la reforma tributaria y exigiendo más recursos a la educación superior que terminó en disturbios con el Escuadrón Antimotines (Esmad) recibió un impacto en su ojo izquierdo por lo que lo perdió. El hecho causó indignación entre diversos sectores sociales.



Quienes lo conocieron dijeron era una persona que fomentaba el diálogo y así lo estuvo haciendo después del impacto en el ojo.



"Yo vivo para el arte y la música. Yo amo componer, amo crear y tocar el piano”, decía el estudiante asesinado.



