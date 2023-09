Este martes 26 de septiembre se realizará el Día sin carro y sin moto en Pereira. Será una jornada de 12 horas, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m, en la que no saldrán a las calles de la capital de Risaralda cerca de 75 mil vehículos.



La jornada hace parte de la Semana de la Movilidad de Pereira, que se inició el pasado domingo, y también se realizará en Dosquebradas, La Virginia y Santa Rosa de Cabal, en el mismo horario.



La apertura del Día sin carro y sin moto se llevará a cabo en la plaza de Bolívar de Pereira. En este lugar, a lo largo de la jornada se realizarán diferentes actividades relacionadas con la movilidad sostenible.

Los objetivos de la jornada son disminuir el alto flujo vehicular en el Área Metropolitana Centro Occidente (Pereira-Dosquebradas-LaVirginia) y Santa Rosa de Cabal, reducir emisiones de material particulado y carbono negro, mitigar la emisión de gases y ruidos contaminantes, fomentar el uso de transportes alternativos y promover el uso de transporte público.



La Alcaldía de Pereira, a través del Instituto de Movilidad, informó que los beneficios del Día sin carro y sin moto son reducir el índice de siniestralidad vial; incentivar el uso de medios de transporte alternativos; promover alternativas de desplazamiento particular y masivo menos traumáticos para el ambiente y generar pedagogía social sobre los beneficios de usar el transporte público para proteger el medio ambiente.



Otos objetivos de la jornada son el uso adecuado de los recursos naturales, la seguridad vial y la salud, generar conciencia de la necesidad de disminuir el uso del transporte particular y usar más el servicio público.



Excepciones de la restricción

El decreto que emitió la Alcaldía de Pereira del Día sin carro y sin moto contempla las siguientes excepciones:



1. Vehículos de emergencias (ambulancias, bomberos, defensa civil, cruz roja, equipos logísticos para la atención de rescates y siniestros).

2. Vehículos de atención médica personalizada, debidamente identificados.

3. Vehículos operativos de las empresas de servicios públicos domiciliarios debidamente identificados.

4. Vehículos destinados para el transporte de alimentos perecederos respetando en cualquier caso las horas de cargue y descargue.

5. Vehículos de medios de comunicación debidamente identificados para esta labor.

6. Vehículos pertenecientes a las Fuerzas Militares, Policía Nacional, Agentes de Tránsito, Cuerpos Oficiales Armados, (CTI, SIJIN, INPEC) y vehículos adscritos a la rama judicial.

7. Vehículos destinados al control de tráfico, las grúas y carros talleres o de asistencia técnica debidamente identificados.

8. Vehículos utilizados para el transporte de personas discapacitadas o pacientes que se desplacen en razón de tratamientos vitales como radioterapias, quimioterapias, o diálisis, siempre y cuando él o las personas con movilidad reducida o pacientes estén ocupando el vehículo, para lo cual deben presentar certificado médico que acredite la necesidad actual del desplazamiento en el momento de ser interceptado en la vía pública o de lo contrario no se entenderá eximido.

9. Vehículos de transporte de valores y sus respectivos escoltas.

10. Vehículos destinados al transporte público, masivo, colectivo, mixto e intermunicipal e individual.

11. Vehículos colectivos tipo bus, buseta y/o microbús de servicio particular de propiedad o no de las empresas destinadas al transporte de su personal.

12. Vehículos recolectores de basura, debidamente acreditados.

13. Vehículos de carga, incluyendo aquellos en cuya matrícula establezca capacidad de carga y de pasajeros no superior a dos toneladas. En todo caso, seguirán vigentes las restricciones establecidas para el transporte de carga.

14. Coches funerarios y su respectivo cortejo fúnebre el cual deberá contar con el respectivo acompañamiento de las autoridades de tránsito.

15. Vehículos destinados al transporte y logística en los servicios de matrimonio, bautizos, y quinceañeras.

16. Vehículos pertenecientes a empresas privadas de vigilancia identificados permanentemente como tales, previa acreditación de tal calidad.

17. Vehículos de enseñanza automovilística.

18. Motocicletas que prestan servicios de domicilios, debidamente identificados, las cuales ese día podrán circular sin ningún tipo de restricción.19. Vehículos híbridos, eléctricos y dedicados a vehículos a gas natural (GNV)

20. Vehículos que figuren como tal en la tarjeta de propiedad, esta medida no cobija a los vehículos que utilizan combustible dual gasolina - GNV y/o diésel-GNV.

21. Vehículos de transporte escolar debidamente autorizados y acreditados.

22. Vehículos que presten servicio diplomático.

Programa 'Conduce seguro'

De acuerdo con cifras oficiales de la Alcaldía de Pereira, entre enero y junio de 2023 se registraron 47 víctimas fatales por accidentes de tránsito, lo que representa un aumento del 27 por ciento en comparación con el mismo periodo en 2022. Con el fin de hacer conciencia sobre estas cifras, entre el 27 y el 29 de septiembre, Allianz Colombia realizará, en desarrollo de la Semana de la Movilidad de Pereira, su programa de prevención vial ‘Conduce Seguro’.



Los objetivos del programa son contribuir a la disminución de los accidentes en las vías y carreteras del país, generar conciencia entre las personas sobre la importancia de adquirir comportamientos y hábitos seguros a la hora de conducir un vehículo.



Para llevar a cabo ese programa, la compañía de seguros dispondrá una moderna flota de camionetas especializadas con el fin de realizar extensas jornadas de capacitación y pruebas al volante.

