Juan Diego Patiño, un veterinario y 'liberal de cuna', ganó la gobernación de Risaralda

Juan Diego Patiño Ochoa es el nuevo gobernador electo del departamento de Risaralda. El joven, de 34 años de edad, dio el salto directo desde la Asamblea, a donde llegó en 2020 con una votación que superó los 18.000 votos, una cifra histórica para dicha corporación.



Ahora, llegó a la Gobernación luego de quedarse con el 28,45% de los votos.



Juan Diego Patiño, gobernador electo de Risaralda.

Es un zootecnista con especialización en planeación y gestión estratégica que fue elegido también presidente de la duma en el primer año del cuatrienio en curso. Allí estuvo hasta julio pasado cuando emprendió la candidatura con miras a seguir los pasos de su padre: ser Gobernador.



El mandatario electo es hijo de un cacique político de Risaralda: Diego Patiño Amariles. Alcalde de Dosquebradas, dos veces gobernador, cinco veces Representante a la Cámara, incluyendo la actual vigencia, hacen parte de su trayectoria política de más de 30 años militando siempre en el Partido Liberal.



Es así como Patiño es -literalmente- de sangre y cuna roja. Este mismo partido y diferentes corrientes lo apoyaron en la candidatura que se consolidó y que dejó atrás a otros influyentes grupos políticos de Risaralda como los conservadores de la línea Merek, los seguidores del actual gobernador, Víctor Manuel Tamayo, y los jóvenes verdes, gran sorpresa política de la historia reciente del departamento.



Juan Diego Patiño, gobernador electo de Risaralda, y Víctor Tamayo, gobernador actual.

Algunas fuentes consultadas por este diario, que prefirieron mantener en reserva su nombre, consideraron que hay algunas prevenciones sobre el mandato de Patiño en lo referente a que en él prevalezca la sombra de su padre, cuestionado por algunos temas que aún están en investigación.Sin embargo, analistas políticos que han seguido de cerca la carrera de Patiño aseguran que tiene formas, estilos e ideas distantes de las de su padre.

Juan Diego es un muchacho joven, pero que en su escaso tiempo de participación electoral ha demostrado un gran compromiso con el departamento y ser una persona que cumple los pactos y los tratos

TWITTER

“Creo que son personas bien diferentes y con sus circunstancias muy diferentes. Yo no fui políticamente cercano a su padre, pero –pese a las diferencias con él- considero que Juan Diego tiene unas condiciones muy distintas y que se acomodan a la política actual. La política nueva es bastante distinta a la que hacíamos hace unos 30 o 35 años. Él tiene carácter, es inteligente, así que él hará lo suyo”, señaló Ernesto Zuluaga, expolítico risaraldense.



Consideró que sí hay algo que comparte con su padre y es su ‘honra estricta a la palabra’. En los conversaderos políticos de Risaralda se menciona que Patiño padre tiene una palabra firme y cumple a carta cabal lo que promete, virtud que habría heredado Patiño hijo.



“Juan Diego es un muchacho joven, relativamente nuevo en la política departamental, pero que en su escaso tiempo de participación electoral ha demostrado, primero, un gran compromiso con el departamento y, segundo, ser una persona que cumple los pactos y los tratos. Yo he tenido la oportunidad de compartir con él en muchos escenarios y es una virtud que se ve. Es, además, alguien muy fresco, muy cercano a la gente y eso le ha permitido crecer rápidamente en la esfera pública”, mencionó Zuluaga.



El joven, de 34 años de edad, dio el salto directo desde la Asamblea, a donde llegó en 2020 con una votación que superó los 18.000 votos, una cifra histórica para dicha corporación.

La trayectoria política y administrativa del electo mandatario no es amplia, pues en lo público su experiencia fue como asesor en varias carteras relacionadas con el desarrollo rural y, finalmente, en la Asamblea, donde sus grandes banderas fueron el agro, las vías y el medioambiente. Esto, en parte, por la afinidad con el sector rural que se desprende de su personalidad y carrera profesional de base.

Alguien me decía que él era graduado en veterinaria y que esa no es una carrera que permita hacer un buen ejercicio gerencial, pero es que la experiencia es muy importante y Juan Diego la ha tenido

TWITTER

Que muy joven, que poco experimentado y con una carrera profesional nada relacionada a las convencionales de mandatarios fueron algunos de los temas que hicieron parte del cuestionamiento a su perfil. Sin embargo, Zuluaga no piensa igual.

“Alguien me decía que él era graduado en veterinaria y que esa no es una carrera que permita hacer un buen ejercicio gerencial, y eso puede ser verdad, pero es que la experiencia es muy importante y Juan Diego la ha tenido”, finalizó.



Otro viejo conocido de Patiño hijo es el diputado Durguez Espinoza, quien compartió con él en la duma departamental. Aseguró que, en definitiva, la gran apuesta del electo gobernador será -como lo dijo días atrás a este diario el propio nuevo mandatario- con un enfoque muy social, especialmente dirigido a la atención de la ruralidad y la disminución de la pobreza.



“Representará la posibilidad, conociendo su gestión, de que tenga el sector rural tenga muy buenos recursos, de tal manera que esa brecha que siempre ha estado ahí se empiece a disminuir. Habrá una gran oportunidad de internacionalización, Juan Diego es un hombre que vuela alto, que se mueve, que puede fluir sin ninguna dificultad en la casa más humilde como en un prestigioso club”.



Obras del hospital regional de cuarto nivel de Risaralda llevan varios meses de ejecución. Primera fase estaría lista a inicios de 2024.

Su forma de vestir, simple y descomplicada (un gobernador de jeans, tenis y tatuajes), a la par de su personalidad – descrita por Espinoza como amorosa, familiar, mesurada y temerosa de Dios- representa la dualidad que Patiño buscaría unir para potenciar al departamento.



“Es una mezcla entre un joven un tanto rebelde y otro que también respeta las normas, a su familia, a los animales y que posee una gran tendencia social. Es así como, considero, gobernará: con enfoque social, continuando con lo bueno de Víctor Manuel Tamayo y de Sigifredo Salazar, pero sin perder de vista la plataforma logística del Eje Cafetero que lleve al desarrollo integral de Risaralda”.



Sacar adelante la obra de las vías del Samán, lograr la construcción y puesta en marcha del hospital de Cuarto Nivel, apoyar para que se consolide el proyecto del gran parque San Mateo de Pereira, además de adelantar acciones que permitan regular la percepción de inseguridad en el departamento a la par de que trabaja en la reducción de los niveles de pobreza (especialmente de las zonas rurales) hacen parte de los retos a los que se enfrentará Patiño Ochoa desde el primero de enero próximo. A partir de esa fecha sus votantes y la opinión pública en general empezarán a evaluar si tendrá el equipo y el liderazgo para cumplir con su propuesta de hacer de Risaralda un territorio equitativo e incluyente.

PEREIRA