Jorge Eduardo Rojas vuelve a la alcaldía de Manizales para 'terminar las obras clave'

Jorge Eduardo Rojas, un ingeniero de 51 años, es el nuevo alcalde electo de Manizales. La ejecución con altos rendimientos de su anterior alcaldía (2012 -2015) y la sed de un gobernante experimentado que expresaba la opinión pública, además del contundente respaldo de partidos y sectores políticos; hicieron fuerte su candidatura.



Jorge Eduardo Rojas, alcalde electo de Manizales. Foto: Jorge Eduardo Rojas

Con una diferencia considerable se mantuvo primero en las encuestas desde el inicio de la campaña. Los gremios lo respaldaron, sobre todo con la esperanza de que llegara a destrabar las obras de la ciudad que están quedadas en ejecución, como es el caso de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, la Línea 3 del Cable Aéreo y el intercambiador vial de Los Cedros.



En los corrillos políticos mucho se habla de su temperamento, dicen -entre tinto y tinto- que es un hombre muy exigente a la hora de cumplir sus propósitos y estricto al momento de pedir resultados a su equipo.



Esta versión fue corroborada por José Fernando Olarte, académico de la Universidad Autónoma de Manizales, quien fue secretario de Planeación en la primera administración de Rojas.



“Es una persona extremadamente exigente en el cumplimiento de los propósitos que se traza, en la definición de las actividades que se van a realizar y en la responsabilidad de planificar adecuadamente. Ha sido así no solo en la Alcaldía, sino en los espacios en los que ha tenido la oportunidad de trabajar”, explicó.



A Rojas, quien fue concejal, secretario de despacho de varios alcaldes antes de ser el primer mandatario de la ciudad, además de Ministro de Transporte del expresidente Juan Manuel Santos en el 2016, su experiencia y resultados pasados fueron lo que más le ayudaron a consolidar su aspiración.



Fue catalogado como el mejor alcalde del país en 2015, en su época se creó la Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales), donde tuvo un importante liderazgo. Además, durante su administración mantuvo altos índices de favorabilidad; en el 2015 fue del 80 por ciento según una encuesta de CM& y el Centro Nacional de Consultoría, para entonces fue el puntaje más alto del país.

Jorge Eduardo Rojas, alcalde electo de Manizales, y Carlos Mario Marín, alcalde actual. Foto: El Tiempo

El reto más grande que tiene es recuperar la confianza en los ciudadanos, la confianza no solamente en lo público, sino en la ciudad FACEBOOK

“La ciudad reclamaba un poco de su experiencia, ese era el sentir de lo que se percibía en los ciudadanos con respecto a lo que sería la Administración en los próximos años y él tenía en su recorrido la posibilidad de ofrecerlo. El reto más grande que tiene es recuperar la confianza en los ciudadanos, la confianza no solamente en lo público, sino en la ciudad, en que realmente con los indicadores que ya ha sostenido puede ofrecer una calidad de vida y un ambiente apropiado para la inversión, los negocios y la convivencia”, agregó Olarte.



Las razones por las que fue electo (experiencia y eficacia en la ejecución), señala el académico, deberán pasar rápidamente del discurso a los hechos para consolidar la imagen que vendió en campaña y para que la ciudad pueda sentir un cambio positivo.



“Es muy factible que lo logre, no solamente lo digo porque lo conocí, sino por la percepción que tuvo la ciudadanía al elegirlo. Eso no es solo una capacidad suya, sino también una obligación que asume con la ciudad y con sí mismo. Tiene un reto difícil pues -después de haber hecho una primera administración buena- hacer una segunda que la supere no es fácil. Se esperaría que mantenga ese ritmo de trabajo, ese juicio en la planeación y el seguimiento a la ejecución, que era lo que lo caracterizaba”, agregó Olarte.



Manizales ya tiene dos líneas de cable aéreo, la tercera busca conectar la zona del Terminal de Transporte con El Cable y las universidades. Foto: Alcaldía

Mauricio Salazar, empresario caldense, es su mejor amigo. Cercano al alcalde electo y a su familia desde hace décadas y con quien Rojas comparte algunas afinidades políticas. Él conoce de primera mano su temperamento y disciplina, cosas que –cree- son prenda de garantía para la ciudad.

Fue el mejor estudiante en el colegio, el mejor en la universidad. Viene de una familia que le tocó duro, pero ha sabido superarse FACEBOOK

“Jorge es un hombre muy juicioso, muy disciplinado. Fue el mejor estudiante en el colegio, el mejor en la universidad. Viene de una familia que le tocó duro, pero ha sabido superarse. Él fue Ministro y estaba dedicado a lo privado, si decidió volver es porque realmente quiere a Manizales y ve que es absolutamente necesaria una intervención”, señaló.



Salazar manifestó que efectivamente será un mandatario exigente. “Muchos dicen que tiene un carácter muy fuerte, pero, como a todos, si a ti te hacen una cosa mal hecha, a ti no te gusta. Yo creo que si la gente hace su trabajo bien no hay ningún problema y todo funciona”, agregó



El empresario coincide con la opinión pública en que el mayor reto de la administración 2024 será terminar lo empezado en la ciudad, además de retornar el orgullo por Manizales que –según él- se ha perdido con actos como el escándalo de Liberland que protagonizó el actual alcalde, Carlos Mario Marín.



Analistas dicen que una de las labores de Rojas es retornar el orgullo por Manizales que se ha perdido con actos como el escándalo de Liberland que protagonizó el actual alcalde, Carlos Mario Marín. Foto: Alcaldía de Manizales / Liberland.org

Del anterior periodo de Gobierno de Rojas aún quedan lastres; tuvo dificultades en temas como la construcción de una de las líneas del Cable Aéreo, en el desarrollo del Macroproyecto San José y con la atención de la tragedia del barrio Cervantes. Allí, varias fuentes que prefirieron no hacer público su nombre, lo hacen responsable de no haber gestionado con diligencia la indemnización de las familias que se vieron afectadas con el deslizamiento ocurrido en noviembre de 2011 y que dejó 48 personas muertas, 13 viviendas destruidas y decenas de habitantes heridos.



“Él prometió cosas que no cumplió, su poca diligencia fue como una burla para las familias. La Alcaldía y Aguas de Manizales están declaradas como responsables de la tragedia y, para ese tiempo, la indemnización se había negociado en 23.500 millones; hoy la demanda va por 60.000 con los incrementos del salario mínimo. Ahora tiene que volver a darle la cara a las familias y buscar de dónde el municipio va a sacar esos recursos, porque lo que falta para que ese proceso falle a favor es poco”, le dijo a EL TIEMPO un representante de varias familias del sector.



Rojas, quien representó en esta contienda principalmente al conservatismo, llega al piso 15 del edificio de la Alcaldía con el propósito de – en palabras suyas- “devolverle el rumbo a la ciudad”, sacando adelante las obras en ejecución y diseñando un plan de gobierno que mejore situaciones complejas en temas como movilidad y empleo.

MANIZALES