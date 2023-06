Jhon Sebastián Ramírez Morcote, de 27 años dañó su vida y acabó con la vida de un par de jóvenes la madrugada del pasado domingo cuando con su carro arrolló a un hombre y una mujer que se desplazaban en una motocicleta y les causó la muerte.



El domingo cerca de las 3:00 de la madrugada en el kilómetro 2 de la vereda Runta vía Tunja-Bogotá, cuando según informaron las autoridades, el chofer del carro, en estado de embriaguez y a alta velocidad, invadió el carril y arrolló a los dos motociclistas.



Ramírez Morcote conducía el vehículo Corsa Evolution, de placas BPA631, el cual invadió carril y colisiono con la motocicleta de placas LLC18G Pulsar NS roja negra, conducida por el ciudadano David Fernando Urian Tibaduiza de Tunja, 23 años de edad quien pierde la vida en el lugar y la tripulante de la motocicleta la ciudadana Ángela Lorena Torres Avendaño 21 años de edad, quien fue trasladada por la ambulancia de bomberos al Hospital San Rafael, con trauma craneoencefálico severo y pierde la vida en el procedimiento quirúrgico”, relacionaron las autoridades.



Urian Tibaduiza, alternaba sus labores de mesero en un restaurante con las de mensajero, tenía 23 años y dejó dos hijos huérfanos, mientras que Ángela Lorena Torres Avendaño, quien trabajaba en un almacén era madre de un niño.



“Ellos no tenían relación alguna, la verdad es que el joven era el hermano de la mejor amiga de Ángela Lorena y esa noche ella había estado en la casa hasta tarde y para ahorrarle los 15.000 pesos que le podían cobrar por la carrera en taxi, David Fernando se ofreció a llevarla, sin saber que de ese viaje no regresaría”, dijo una persona allegada a la mujer fallecida.



Jhon Sebastián Ramírez Morcote como chofer del carro fue capturado en flagrancia por el delito de homicidio culposo en accidente de tránsito con dos personas fallecidas a las 4:47 de la mañana del domingo 11 de junio.



Según conoció Boyacá Sie7e Días el hombre de 27 años quedó en libertad este martes luego de que al parecer su abogado hiciera un trato con la Fiscalía, por tratarse del delito de homicidio culposo y que Ramírez no tenía antecedentes.



“El asesino quedó en libertad, dizque bajo condiciones de no salir de la ciudad y presentarse de inmediato cuando se lo exijan, es decir que ir borracho matando gente por la calle, no les pareció peligroso”, dijo uno de los allegados al joven motociclista.

