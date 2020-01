¿Una iglesia colombiana esconde estatua de revolucionario soviético?

Vista desde lejos, la escultura en el atrio del templo Cristo Rey en Pasto parece otra imagen religiosa digna de admirar.



Mide más de dos metros de altura, fue finamente esculpida en mármol ecuatoriano hace setenta y dos años y, a pesar del tiempo, aún conserva el ‘misterio divino’ de las efigies de los santos católicos de las épocas pasadas.

De cerca todo cambia. La escultura de apariencia altiva abandona su encanto religioso para convertirse en lo que sería una imagen a escala de Vladimir Ilyich Lenin, el líder comunista ruso que cambió la historia del mundo.



El historiador pastuso Enrique Herrera cuenta la leyenda con el entusiasmo de alguien que desearía que fuera cierta. Según su relato, en 1959, tras el triunfo de la revolución de los Castro en Cuba, el comandante Fidel habría pedido al escultor ecuatoriano Eloy Campos que le hiciera una estatua del político que dirigió la edificación del primer Estado socialista del mundo.



“Del escultor se dice que era miembro del partido comunista ecuatoriano que se fundó en 1926 y que tras terminar la efigie de Lenin la mantenía oculta porque en aquel tiempo los que apoyaban esa ideología eran perseguidos en ese país”, comenta Herrera.

El parecido de la escultura con el líder ruso vladimir Ilyich Lenin es sorprendente. Foto: Tomada de Google Maps

La versión de otros investigadores de la región también señala que el negocio de Campos con los Castro no se concretó y que este decidió enterrarla debajo de su casa para evitar cualquier suspicacia de las conservadoras autoridades de la época.



En aquel momento el escultor ecuatoriano -del que no se ha corroborado que perteneciera al partido comunista- ya era reconocido por haber esculpido en piedra las efigies de los discípulos de Cristo que se encuentran en la Catedral de la Inmaculada Concepción de Cuenca, hoy declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.



“Años después, -continúa Herrera- los jesuitas de Pasto llegaron a la casa de Campos y le pidieron que construyera una estatua de San Ignacio Loyola, el militar que fundó en el siglo XVI la Comunidad de Jesús. Cuando el escultor se dio cuenta del parecido entre Lenin y el santo, le marcó a la figura que ya había hecho los emblemas de los jesuitas y se la entregó a esa comunidad religiosa. Les metió gato por liebre”.

Desde aquel entonces, aseguran algunos historiadores, la estatua de líder soviético resguarda con sigilo las puertas del emblemático templo de Cristo Rey en Pasto.



La leyenda que se volvió parte de la sabiduría popular de la ciudad ha provocado que cada año cientos de turistas visiten la iglesia con el único objetivo de ver la estatua del expresidente ruso que se “infiltró” en las calles de la religiosa y conservadora capital nariñense.



“Cuando cuento esta historia en los tours que hago por la ciudad, algunos habitantes de pasto se me acercan y me dicen que deje de ‘calumniar al santo’”, recuerda Herrera.



Otro historiador aseguró que se trataría de Lenin porque “a diferencia de otros santos este no tiene sandalias sino botas, el atuendo que usa no es una túnica y lleva a cuestas la bandera de la revolución rusa”.

Un misterio resuelto

Pero esas versiones no serían del todo ciertas. Tras investigar a profundidad se pudo constatar que la obra fue esculpida por Campos en 1948, once años antes de que ocurriera la Revolución Cubana.



Durante esa época Fidel Castro apenas comenzaba su carrera política y era miembro de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de Cuba, a la cual representó ese mismo año en la Conferencia Interamericana de Estudiantes que se realizó en Bogotá.

Así ha sido representado San Ignacio Loyola por la iglesia Católica. Foto: www.vaticannews.va

“Otro de los errores radica en señalar que la estatua no corresponde a San Ignacio porque no usa sandalias. Él era comandante del ejército y usaba botas. Además, la bandera que lleva no era de la revolución Rusa sino de las Cruzadas cristianas”, aclara Holman Morales Upegui, arquitecto e historiador, especialista en el Centro Histórico de Pasto.



Lo cierto es que San Ignacio de Loyola también fue esculpido con botas de militar en otras estatuas ubicadas alrededor del mundo. De hecho, la efigie que se encuentra en el Vaticano también lo representa con zapatos y una túnica de la época medieval.

Estatua de Lenín en Pasto Foto: Archivo Particular

Entonces, ¿de dónde salió el mito? Expertos de la Academia Nariñense de Historia consultados por EL TIEMPO señalaron que todo se trataría de “una especulación”, un relato urbano que habría surgido en los años setenta cuando alguien se percató de que la estatua se parecía mucho a uno de los líderes de la ya desaparecida Unión Soviética.

Morales también concluye que esta historia, por más increíble que parezca, “hace parte de la cultura popular de pastusos. Yo incluso creí en ella durante un largo tiempo”.



Y es que la leyenda se volvió tan popular, que en varias ocasiones la comunidad de jesuitas de la ciudad ha tenido que salir a negar estas versiones y ratificar que la escultura sí corresponde al ‘milagroso’ San Ignacio de Loyola. Eso sí, no niegan que el parecido entre las dos figuras históricas es sorprendente.



