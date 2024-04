Estas son las verdaderas razones que tienen a San Andrés en inminente crisis turística

Por dos años consecutivos San Andrés reporta una mala racha de turismo del cual viven casi el 90% de la población de la Isla. Tanto Cotelco como Anato reportaron que en las últimas dos Semanas Santas, del 2023- 2024, la ocupación hotelera no llegó más allá del 40 por ciento.

Una de las razones inminentes a esta baja cifra, que ni siquiera llega al 50 por ciento para un punto de equilibrio, se debe a las pocas rutas aéreas que arriban a la Isla.

Actualmente están operando Avianca, Latam, Wingo y Copa Airlines, esta última con algunas rutas internacionales, sin embargo, Avianca dejó de operar ocho rutas semanales desde el 2 de abril, una causa más que afectará el comercio turístico.

En Semana Santa 45 mil camas quedaron ‘tendidas’ porque jamás se logró la ocupación hotelera

Yennifer Yepes, presidenta de la Cámara de Comercio, capítulo San Andrés, dice que son cuatro causas posibles de esta decadencia en el turismo. La primera, que ya se mencionó, es la poca oferta aérea; la segunda es que hay otros destinos emergentes que le están haciendo una directa competencia, los destinos son el Eje Cafetero, Coveñas, Santa Marta y Cartagena, lugares en los que se puede llegar de otras maneras que no es la aérea y eso amplía la oferta turística.

La tercera razón es que hay ofertas mucho más económicas a destinos extranjeros que a la misma isla en donde los tiquetes, aseguran, están elevados.

La cuarta consecuencia es que esta Semana Mayor tuvo dos puentes seguidos y esto es atípico y pudo afectar de alguna u otra forma.

Según Yepes, el turismo de San Andrés se divide en un 90 por ciento que son colombianos invirtiendo en su mismo país y el 10% son del extranjero.

“No fue igual a la del año pasado, sabíamos que era un año difícil , sin embargo, no esperábamos estas cifras. En Semana Santa se recibieron 25 vuelos diarios, en promedio, esto traduce a un número de sillas, se esperaban cerca de 30 vuelos diarios para nivelar. Además, porque hay 2.050 alojamientos registrados en la Cámara de Comercio”, dijo la presidenta de la entidad.

Cifras Cotelco y Anato

La situación empeora en la isla de San Andrés debido a que el turismo no se ha alentado en los últimos años. Para Cotelco, las cifras hoteleras son las más nefastas en las últimas dos décadas, la entidad entregó números que realmente no generan un pico de aumento de llegada de viajeros.

En el 2021 entre marzo y abril la ocupación hotelera fue aproximadamente el 47%; en el 2022 mejoró la activación económica con el 71%(marzo) y el 59% (abril); en el 2023 las cifras fueron muy desalentadoras porque solamente entre marzo y abril llegaron entre 35 a 40% de turistas.

El panorama no puede ser peor para este 2024, en marzo, no llegó ni al 30% de viajeros. En Cotelco hay 42 hoteles afiliados y como se dijo en un comunicado, quedaron con ‘sus camas tendidas’ en Semana Santa.

El 90 por ciento de la población vive netamente del turismo y eso ha afectado seriamente la economía de su gente, alerta que se viene emitiendo desde el año pasado.

Hay una esperanza para los habitantes de esa isla y sería el ingreso de la aerolínea de Jet Smart, que aún se espera anuncios de cómo será su operación.

Según Cotelco y Anato, solamente hay 20 vuelos y la caída de los últimos años se ha dado porque las aerolíneas low cost como Viva Air y Ultra Air afectaron demasiado el costo de los pasajes para los turistas.

Añadiendo otra de las dificultades es la falta de cumplimiento del gobierno nacional con promesas anunciadas el año pasado. En esta misma fecha, el Ministerio de Transporte anunció que se iba a negociar la exoneración de impuestos como el IVA a la gasolina bajo la ley de turismo; pasó un año y el cobro se sigue realizando.

Por ejemplo, Cotelco hace una comparación de precios con la tarjeta de turismo, hace un año recibían 42 vuelos y en el 2024, solo 20, esto quiere decir que se redujo a la mitad el dinero que ingresaba a la lista con dicha tarjeta que hoy tiene un valor de 140.000 pesos.

“Toda a semana Santa no tuvo ni un solo vuelo extra, estuvo muy mala la semana. Venimos de un año muy difícil, ¿Cómo el tráfico lo pretenden sostener si las tarifas son altas? En enero fue bien por ser época de vacaciones, no sabemos qué va a pasar, hay mucha incertidumbre, las calles solos, almacenes solos, la ocupación hoy no sube más del 30%, hay una oferta hotelera muy alta de 45 mi camas, eso no da”, dijo Julio Eduardo García Jaramillo, presidente electo de Anato.

Los anuncios del año pasado por parte del gobierno

Guillermo Reyes, exministro de Transporte, estuvo el Viernes Santo del 2023 revisando la desoladora situación de los empresarios. En su visita anunció que durante esta semana se revisará la exoneración de impuestos como el IVA a la gasolina bajo la ley de turismo.

Además, anunció la declaratoria de San Andrés como destino social, en virtud de la ley de turismo, otra herramienta que permitirá nuevos alivios tributarios, según relató el medio El Isleño.

Reyes dio a conocer que a través de la declaratoria de emergencia aérea en el territorio insular se podrían generar más beneficios ante la disminución de vuelos.

"Estamos a la espera de que el tema se decida. Hay una iniciativa de varios congresistas de diferentes partidos políticos para que en la ley del Plan de Desarrollo se regrese a esa tarifa", afirmó Reyes, en su momento y al momento no se ha acordado nada, según las autoridades de la isla.

La seguridad

Según la cifra que entrega la policía de la Isla, en el 2024 se han presentado ocho homicidios, los cuales, tres casos ya fueron esclarecidos, lo que equivale a 40 por ciento.

A la fecha, se han realizado órdenes de 18 capturas, de las cuales son tres aprehensiones por ser menores de edad.

Los del Sur o los del Rancho es un grupo delincuencial organizado que delinque en la Isla, sin embargo, la Policía asegura que ya lo desarticuló y que estaban vinculados con tres homicidios del año.

"Los otros homicidios están referenciados como posibles retaliaciones o venganzas por hechos que han sucedido. Tenemos un homicidio más que el año pasado, nos marca un incremento bajo. Hubo reducción del 57 % en hurto motocicletas, del 68% en hurto al comercio, disminución del 100% al delito de extorsión", dijo el coronel Manuel Quintero Medina, comandante de San Andrés providencia y Santa Catalina.

