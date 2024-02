Estas son las razones por las que indígenas bloquean vía Panamericana de Cali a Popayán

Por lo menos 100 integrantes de la comunidad indígena misak mantienen bloqueos en la vía Panamericana, entre Popayán y Cali.



Las razones: supuestos incumplimientos por parte del gobierno departamental en la firma de un contrato interadministrativo para la gestión de la canasta educativa en algunos de sus resguardos.

Desean manejar ellos mismos los recursos en el tema educativo y no el gobierno departamental.



En la secretaría de Gobierno del Cauca, el jefe de esa cartera, Míller Hurtado, señaló que pese a que en la tarde de este miércoles 31 de enero fue instalada una mesa de diálogo para buscar una salida a las manifestaciones realizadas por comunidades indígenas, no se llegó a ningún acuerdo.



Este jueves primero de febrero se instala nuevamente una mesa de trabajo, en procura de buscar una salida a la situación que mantiene bloqueada la vía Panamericana, en la María, zona ubicada en Piendamó, en el norte caucano.



“Hay un compromiso para que, en la medida en que se vayan logrando avances, se comience a restablecer el paso por la Panamericana”, expresó Hurtado.



Asimismo, informó que quienes bloquean la vía son miembros de la comunidad indígena misak que habitan en Piendamó y Cajibío.



“Existe la voluntad del gobierno departamental para firmar el contrato interadministrativo con la Unión Temporal, siempre y cuando cumpla con los requisitos de la norma”, agregó.



De igual forma señaló que, “voceros han querido mostrar que no es voluntad de la Gobernación firmar, pero eso no es cierto" y reiteró que, “pese al número amplio de horas, la Gobernación ha buscado que ante todo el diálogo y no la violencia para despejar la carretera”.



“Siempre ha existido la voluntad de la Gobernación para firmar el contrato, pero ellos presentan problemas para cumplir los requisitos que demanda la ley”, finalizó.



El bloqueo a partir del 31 de enero empezó alrededor de las 6 de la mañana y ya completaba más de 30 horas.



“Es imperativo que el Gobierno Nacional entable acuerdos claros con las comunidades afectadas para resolver esta situación y profundizar en la búsqueda de soluciones que atiendan sus necesidades y preocupaciones”, dijo a través de sus redes sociales, el represente a la Cámara y líder indígena, Ermes Pete.



Autoridades de tránsito informaron que el bloqueo está en el kilómetro 34 + 800 de la carretera. El paso está totalmente cerrado.



Para impedir la movilidad en la carretera, manifestantes atravesaron vehículos y esparcieron tierra con volquetas.



“Cada vez que los indígenas quieren, salen, tapan la vía el tiempo que quieren no hay paso ni para ambulancias, ni motos ni bicicletas”, manifestó uno de los transportadores que movilizaban en la zona.



Viajeros se movilizan en la vía alterna Morales-Suárez.



Comunidad espera una pronta solución para restablecer el tránsito vial.



POPAYÁN