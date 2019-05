‘Estamos gerenciando, no haciendo política y la gente lo percibe’

Hace tres meses y cuatro días, Luis Eduardo Ortiz Jaramillo dejó la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Risaralda y se montó en el brioso potro de la Alcaldía de Dosquebradas, del que espera bajarse -el 31 de diciembre próximo- con las manos en alto y diciendo “cumplí”.

Ortiz, en entrevista con este medio, reveló que una de las cosas más difíciles que ha enfrentado es la pérdida de confianza de los dosquebradenses, por recientes escándalos de corrupción. Como se recordará el alcalde electo para el periodo 2016 - 2019, Fernando José Muñoz Duque está a punto de enfrentar un juicio por presuntamente haber sido parte de un ‘carrusel’ de contratos.



Además de Muñoz se han caído dos secretarios de despacho y están investigados funcionarios, exfuncionarios y excontratistas. Hasta un concejal está enredado en presuntos contratos irregulares.



“Dosquebradas necesita de un gerente”, recalcó Ortiz, quien esperar recuperar la confianza de los habitantes de la segunda ciudad de Risaralda en la administración municipal.



¿Cómo le ha ido en estos tres meses?



Muy bien. Recibimos un municipio con algunas dificultades gerenciales, con desgobernabilidad, pero con unos buenos indicadores, no los esperados, pero sí con avances buenos. Estamos avanzando en las metas del plan de desarrollo.



No es fácil recuperar la confianza y la credibilidad de los dosquebradenses sabiendo todo lo que ha sucedido en el municipio, pero hemos logrado recuperar la confianza de la institucionalidad, del cliente interno, que viene desempeñándose con seguridad en la administración.



¿Puntualmente, qué ha logrado?



Hemos logrado avanzar en el proyecto de movilidad. Hemos adjudicado un proyecto muy importante, la calle 50, una obra de 1.500 millones de pesos, que permitirá conectar la avenida Simón Bolívar con la avenida El Ferrocarril. Además, adjudicaremos, en julio, la construcción del puente de Molivento, que comunicará el centro del municipio con el sector de Frailes y descongestionará la avenida Los Molinos.



También avanzamos en el proyecto glorieta La Pradera, Prado Verde, Milán.



¿Esas son algunas de las cinco obras de las 32 que anunció el alcalde Muñoz?



Sí, le he nombrado tres. La cuarta es una solución vial en La Popa. Es una obra de unos 17 mil millones de pesos, pero por tema de tiempos no logramos hacer la inversión total y decidimos hacer la primera fase. Vamos a hacer un carril de incorporación. La idea es que los vehículos que vengan del viaducto y de La Popa hacia la avenida Simón Bolívar no tengan que hacer pares y continuar directo. Y se construirá un puente peatonal.



La quinta es la avenida del Río, que conecta la avenida El Ferrocarril y el barrio Campestre B. Un privado, que va a construir un conjunto detrás del Sena, propuso hacer esa vía en el perímetro que le corresponde.



Hay un tema que molesta mucho a los dosquebradenses, los huecos. ¿Qué está haciendo?



En cuanto a la avenida Simón Bolívar, una vía nacional, estamos gestionando. Vamos a ver si es posible que se haga una rehabilitación de esa vía. Por lo pronto iniciamos ayer para tapar unos huecos. No son de nosotros, pero es la vía que transitamos todos los días los dosquebradenses. Tenemos unos recursos para hacer inversión y vamos a tapar huecos (en el resto del municipio).



¿En el día a día, cómo ha sido recuperar la confianza?



Pienso que los hechos hablan por sí solos. Acá hemos venido solucionando problemas de comunidad, no personales, y no mezclándonos con el tema político sino con el tema técnico. Estamos es gerenciando, no haciendo política y la gente lo percibe.