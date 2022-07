Con una propuesta engañosa de recibir el doble y hasta el triple del dinero que ‘ahorraran’, al menos 500 ciudadanos habrían sido estafados por una especie de pirámide de la que se desconocen sus promotores pues apareció de la noche a la mañana en redes sociales y grupos que al cabo de unos días fueron eliminados.





Habitantes de Cajamarca que fueron consultados, afirmaron que “en el pueblo corrió el rumor de un tumbe a personas que consignaron plata a desconocidos con la esperanza de que les devolvieran el doble, pero se dice que los estafaron”.



“Pedían 50.000 pesos para arrancar, y luego les devolvería el doble”, agregaron ciudadanos que omitieron sus identidades.



De acuerdo con las informaciones, una de las obligaciones que se hacía a los ‘ahorradores’ era unir a más personas para ampliar la base con lo que se obtendría el triple de dividendos en tan solo 2 o 3 días y, para cautivar incautos, no se hablaba de pirámide sino de inversiones con jugosos intereses y dividendos.



Aunque las autoridades no han emitido pronunciamiento alguno de esta situación, pues se trata de identificar a las personas que crearon los grupos de ‘ahorradores’, en Cajamarca algunos afirmaron que más de 500 incautos habrían ‘mordido el anzuelo’ y terminaron girando sumas de dinero a través de WhatsAPP con destino a los presuntos estafadores de los que hoy no se conocen sus rastros ni las identidades.



La pirámide perdió fuerza en pocos días pues personas que habrían ‘ahorrado’ montos no superiores a los 500.000 pesos, comenzaron a denunciar en redes este tipo de estafa lo que ahuyentó a otras personas.



Algunos escribieron en redes que “caímos por bobitos, nadie nos obligó a entregar plata a nadie”.



La pirámide llegó a su fin el domingo anterior en el momento que los estafadores eliminaron el grupo de WhatsApp, pero las autoridades tratan de establecer quiénes estaban detrás de esta estafa que, por fortuna, no siguió creciendo.



FABIO ARENAS

PARA EL TIEMPO

TOLIMA