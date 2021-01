Estafa en Santa Marta: cobraban $ 10 mil por ingresar a las playas 

La alcaldía de Santa Marta, en plena temporada turística, modificó el mecanismo de ingreso a las playas más concurridas, debido a que se detectó que venían presentándose fraudes en el aplicativo de reservas.



La directora del Instituto Distrital de Turismo, Gina Cantillo, confirmó que personas inescrupulosas habían convertido en un negocio el proceso de entrada a los balnearios.



Los cupos gratuitos que se otorgaban mediante las reservas en la página web de la alcaldía, debido a la pandemia, eran vendidos dependiendo el día de la visita. Es decir, un fin de semana había que pagar más que de lunes a viernes.



Un fraude gigante porque el uso de los balnearios es gratuito, por tratarse de espacio público.



Algunos denunciantes aseguraron que les cobraban 10 mil pesos por persona para entrar a El Rodadero.



Gina Cantillo rechazó esta práctica que calificó como 'abusiva' y ratificó que la entrada a las playas de la ciudad es gratuito.



“No se debe pagar nada; únicamente cumplir con el proceso y protocolos que tiene cada balneario, por esa razón hemos tomado medidas inmediatas”, manifestó la funcionaria.



el proceso de reservas de playas es sencillo y no requiere la ayuda de terceros. Foto: Roger Urieles/ Especial para EL TIEMPO

La directora del Indetur dijo que, luego de analizarse las irregularidades que se presentaban, se tomó la decisión que la reserva ya no se hace con fecha anticipada, sino que es necesario ingresar a la página web habilitada a partir de las 12:00 am del día en que se pretende visitar la playa.



“Anteriormente se podía apartar el cupo incluso 15 días antes, lo cual generó que muchas veces los turistas llegaran y no encontraran disponibilidad para el ingreso, pues inescrupulosos ya se habían apropiado de las entradas para luego comercializarlas”, detalló Cantillo.



La funcionaria reiteró que todo el proceso de reservas es sencillo y no requiere la ayuda de terceros.



Ya fueron sancionadas tres agencias prestadoras de servicios turísticos Foto: Roger Urieles/ Especial para EL TIEMPO

“Seremos muy rigurosos al momento de verificar las identificaciones en las entradas de la playa, para evitar suplantaciones y que aquellos que hicieron la reserva sea quienes disfruten del mar”, agregó la funcionaria.



Cantillo dijo que por esta venta de cupos ya fueron sancionadas tres agencias prestadoras de servicios turísticos y se está adelantando las investigaciones para establecer a otros involucrados en esta anomalía.



Actualmente la playas en las que funciona el procedimiento de reserva son: Bahía de Santa Marta, El Rodadero, Playa Grande, Playa Blanca, Buritaca, Inca Inca, y Taganga, en el resto de litoral habilitado para bañistas se hace control de aforo en la zona a través de los "Guardianes del Turismo".

