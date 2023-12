Cuide su dinero: 5 consejos para evitar estafas en restaurantes durante sus vacaciones

Este diciembre son miles los colombianos que viajan a distintas partes del país para celebrar y disfrutar de merecidas vacaciones. A pesar de esto, la alta afluencia turística viene también acompañada de problemáticas situaciones que podrían arruinar su viaje.



Una de estos casos son los conocidos altos precios y estafas en restaurantes que decenas de ciudadanos denuncian a través de redes sociales durante sus vacaciones. La mayoría de estas denuncias surgen en Cartagena.



Para evitar ser uno de los estafados, recuerde siempre estos consejos que le podrían ayudar a disfrutar sus vacaciones navideñas en tranquilidad.

1. Pregunte

Estar en un lugar nuevo, desconocido, y durante temporada alta presenta un gran riesgo en bolsillo de aquel que no lo conoce, es por esto que antes de visitar cualquier lugar comercial o que preste un servicio, investigue a dónde es que realmente está yendo.



Amigos, familiares y personas de confianza pueden ayudarle a visitar aquellos lugares que le asegurarán una buena visita, así como una buena comida.



Asimismo, aplicaciones de ayuda a turistas como Tripadvisor dan una lista de precios, calificación e incluso comentarios sobre la estadía en estos establecimientos. Ahí, podrá comparar y escoger el lugar que más prefiera y, evitar cualquier estafa como los cobros elevados.



Aplicaciones de ayuda a turista como Tripadvisor dan una lista de precios, calificación e incluso comentarios sobre la estadía en estos establecimientos. Foto: Archivo

2. Verifique el restaurante

Si algo parece muy bueno para ser verdad, probablemente sea el caso. Las situaciones de estafas y cobros excesivos en los restaurantes suelen ser denunciadas durante viajes por el Caribe colombiano, especialmente en ciudades como Cartagena de Indias.



Fue el caso denunciado el pasado junio por una ciudadana, donde una compañía estaría operando un grupo de estafadores que eligen a sus víctimas entre usuarios de tarjetas de crédito Visa y MasterCard, con la promesa de planes turísticos falsos.



“Una compañera de trabajo recibió una llamada supuestamente para invitarla a degustar el nuevo menú de un reconocido restaurante en el centro histórico de Cartagena. Supuestamente el objetivo era impulsar la gastronomía en usuarios de Visa y Master Card”, aseguró Rosmery Julio, denunciante.



Recuerde siempre acudir únicamente a prestadores de servicios, hoteles y agencias de viajes legalmente constituidos. Foto: Archivo EL TIEMPO

Ante esta situación, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) se pronunció y brindó recomendaciones a las personas que buscan adquirir un servicio en la capital del departamento de Bolívar.



"Es fundamental guardar todos los documentos, correos electrónicos, comunicaciones relacionadas con la reserva y los pagos realizados para realizar el respectivo proceso de denuncia, ya que sin ello se pierde el control para aplicar la ley a los que incumplen", indicó en el comunicado.

También, recuerde siempre acudir únicamente a prestadores de servicios, hoteles y agencias de viajes legalmente constituidos.



La primera manera de reconocerlos es preguntando si tienen Registro Nacional de Turismo, uno de los requisitos que todos los prestadores de servicios turísticos deben cumplir. Podrá consultar este registro a través de la página web (www.rues.org.co/rnt)

3. Mire la carta de precios

Recuerde siempre preguntar por un menú y por los precios de cada plato o bebida que desea consumir. En caso de que el restaurante no cuente con un menú, absténgase de consumir en él, ya que podría correr el riesgo de posibles cobros excesivos.



Fue el caso que ocurrió en las islas Barú, donde algunos turistas denunciaron en redes sociales cuentas con precios elevados de hasta 5 millones de pesos, con propinas de más de un millón y platos de pargo rojo de casi 300 mil pesos.

4. Pida factura

Hay que estar alerta incluso después de haber comido. El momento de recibir la cuenta es tal vez el más importante para evitar cualquier riesgo de estafa o cobro injustificado.



Recuerde que la propina es voluntaria y debe recibir una lista de cada uno de los productos que adquirió en el restaurante, para así evitar cualquier otro tipo de cobro extra por un alimento o bebida que no adquirió.

Recuerde que la propina es voluntaria y debe recibir una lista de cada uno de los productos que adquirió en el restaurante. Foto: iStock

5. Revise al momento de pagar

Incluso en el momento de pagar debe tener cuidado, contar el dinero exacto con el que va a hacer el pago, así como evitar que le devuelvan un billete falso.



También, si usted realizará la transacción a través de un medio digital o con tarjeta, recuerde pedir copia del recibo y, antes de pasar la tarjeta, verifique que el monto que le van a cobrar es el real y no le están cobrando de mas.



Fue el lamentable caso que se presentó en Cartagena, donde unos turistas argentinos fueron víctimas de un cobro a través del datáfono que incluyó dos ceros de más.



"Estábamos en una excursión por Islas del Rosario y mi amigo pidió dos limonadas de mango y cuando fuimos a pagar yo vi que estaba bien 35 mil pesos colombianos cada una, pagamos, y cuando fuimos a pagar mi amigo pagó con su reloj y cuando el hombre pasó la cuenta vi que estaba bien, pero cuando a mi amigo le llega el control del banco vimos que nos cobraron varios ceros más", señalan las presuntas víctimas en el video que fue grabado frente al Centro de Convenciones del barrio Getsemaní.

Los dos extranjeros que debían pagar una cuenta de $ 70 mil ($ 35 mil cada limonada) por datáfono y durante la transacción se agregaron dos ceros más a la cuenta, para un total de 7 millones de pesos.

El vendedor habló con EL TIEMPO y aseguró que su nombre es Darwin, y esta es su versión de los hechos:



“Unos compañeros de Playa Blanca me pidieron el favor que les prestara el datáfono para cobrar dos limonadas, y así lo hice. Pero me di cuenta hasta el otro día por la noticia que ya era viral de que les habían cobrado 7 millones de pesos con mí datáfono. Nos pusimos en contacto con los turistas y ya les devolvimos 5 millones de pesos y con el compromiso que antes de finalizar el año les regresamos el restante”, señala Darwin.



El operador además agregó que fue un error de los vendedores pero que no hubo una intención de estafar a los dos turistas.

