Legalizan capturas de señalados de cobrar $18 millones por paseo en coche en Cartagena

En las últimas horas un juez de control de garantías de Cartagena legalizó las capturas de tres ciudadanos señalados de planear y ejecutar lo que sería la mayor estafa a un turista internacional de que se tenga memoria en la Ciudad Heroica.



Se trata de Jorge Eliecer Julio Jiménez, Enilsa María Julio Ávila (alias la mona) y Enrique Polo Lara (alias Oso), quienes, según la Fiscalía, sustrajeron de tarjetas de crédito a una turista canadiense la suma de 4.500 dólares como cobro por un paseo en coche por el Centro Histórico de Cartagena, que había sido pactado en $ 100.000.



El hecho ocurrió el pasado 21 de diciembre. Gracias a que la turista elevó demanda penal, el pasado sábado estas tres personas, oriundas de Cartagena, fueron capturadas en el barrio Olaya Herrera.

Así fue la millonaria estafa

Lin Yu Chen, extranjera a quien cobraron 18 millones de pesos por paseo en carroza en Cartagena. Foto: Archivo partitcular ET.

La víctima fue la viajera Lin Yu Chen, quien relató a la policía que, una vez terminó el paseo, le dijo al cochero que no tenía efectivo, ante lo cual el hombre la llevó hasta un establecimiento comercial donde la atendió la mujer, alias 'la mona', a la cual le pagó con tarjeta de crédito.



(En contexto: Esto es lo que se sabe del caso de cobro de $ 18 millones a turista en Cartagena)



“En la primera transacción, ella me dijo que la transacción no había pasado, luego le di otra tarjeta de crédito y me dijo que la conexión a internet era inestable y que de nuevo la transacción no había pasado. La tercera vez sí pasó y entonces ella dijo: ‘Bienvenidos a Cartagena, mi ciudad es hermosa, disfruten sus vacaciones’”, relató ante las autoridades la joven canadiense Lin Yu Chen, quien se convierte en la turista que ha sufrido, hasta ahora, la más elevada estafa del largo historial de engaños a visitantes en la ciudad.

El Distrito se declaró víctima en la estafa con

el objetivo de llegar a una condena ejemplar

'La Mona', 'Tatoo' y 'El Oso', sindicados por estafar a turista canadiense el pasado 21 de diciembre, ya están en manos de la @PoliciaCtagena 🚨#Titán24 actúa con contundencia y sin contemplación contra el crimen. ¡AVANZAMOS! pic.twitter.com/KO1k2r3U5t — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) March 3, 2024

Tras conocerse de estas capturas, el alcalde mayor de la Ciudad Heroica, Dumek Turbay, informó que la distrito se declara víctima en este caso.



"En este vergonzoso caso que nos afecta a todos los cartageneros: la imagen de la ciudad, el trabajo en una capital con vocación turística, hemos tomado la decisión de declarar a Cartagena víctima de este caso, para que tengamos una condena ejemplar, porque vamos a erradicar estas malas prácticas y vamos con todo el peso de la ley a quienes estafen a nuestros visitantes", señaló el burgomaestre.

¿Quiénes son los capturados?

Cartagena de Indias, Torre del Reloj, Centro Histórico. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Las tres personas capturadas son residentes del barrio Olaya Herrera, sector La Magdalena. Según la Fiscalía se trata de: Jorge Eliezer Julio Jiménez, alias Niño tato, de 28 años de edad; Enilsa María Julio Ávila, alias La Mona, de 23 años, y Justher Enrique Polo Lara, alias Oso, de 32 años.



Enilsa María Julio Ávila, alias La Mona, habría sido quien manipuló las tarjetas de crédito de la turista canadiense en varias oportunidades, y quien, supuestamente, sustrajo los 18 millones de pesos de la viajera.



Esta mujer trabaja desde niña en el Centro Histórico y conoce muy bien las dinámicas de los turistas, porque su madre tiene un puesto de mochilas y otras artesanías en la Calle San Juan de Dios. Muy cerca de donde planearon y ejecutaron la estafa a la turista canadiense.



“Esta fue primera vez viajando a Colombia. Sin embargo, el viaje a Cartagena me trajo tristezas y experiencias desagradables. Esta estafa que experimenté puede dañar completamente la reputación del país; especialmente de una ciudad como Cartagena que es un destino popular”, aseguró entonces la víctima de la estafa Lin Yu Chen, desde Canadá, en un video.

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En X: @PilotodeCometas

