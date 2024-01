Estafas en Cartagena: así es la modalidad de robo con datáfonos que aplican a turistas

Los casos de estafas a turistas en Cartagena no se detienen y en las últimas dos semanas se han presentado algunos de los más escandalosos de su historia, en uno le cobraron 18 millones de pesos a una turista canadiense por un paseo en coche y en otros 7 millones a dos argentinos por dos limonadas.



Pero más allá del abuso al extranjero, llama la atención el nuevo método que están utilizando para ejecutar los engaños, pues pasaron de cobrar en efectivo a utilizar datáfonos trucados o que no ofrecen a tiempo la trazabilidad de las transacciones.



El nuevo método de estafa a turistas con Datáfonos

Las estafas en Cartagena evolucionaron: pasaron de cobrarle al turista $ 300 mil por un sancocho en la Boquilla, o $ 500 mil por un masaje en Bocagrande, a las estafas millonarias por datáfono, en las cuales les agregan ceros a la cifra del cobro sin que el cliente se percate.



Tras las millonarias estafas a la viejera canadiense y a los dos argentinos vía transacción electrónica, surgen las primeras voces contra los datáfonos en manos de operadores turísticos informales.

#DESCARADO 🤬 Turista canadiense denuncia que le cobraron alrededor de $22 millones por un paseo en carroza por el Centro Histórico de la ciudad de Cartagena.



Todo comenzó cuando la extranjera, Can Lin Yu Chen, entregó 4 tarjetas de crédito al conductor del vehículo para pagar…

“En la primera transacción ella me dijo que la transacción no había pasado, luego le di otra tarjeta de crédito y me dijo que la conexión a internet era inestable y que de nuevo la transacción no había pasado. La tercera vez sí pasó y entonces ella dijo: ‘bienvenidos a Cartagena, mi ciudad es hermosa, disfruten sus vacaciones’”, relató ante las autoridades la joven canadiense Lin Yu Chen, quien se convierte en la turista que, sufrido, hasta ahora, la más elevada estafa del largo historial de engaños a visitantes en la ciudad.



Al día siguiente, la viajera revisó los estados de sus tarjetas de crédito y encontró que la mujer que manipuló el datáfono le sustrajo 4.500 dólares. De inmediato, denunció la estafa ante la Policía que identificó al cochero y a la mujer.



Los turistas argentinos hicieron la denuncia a través de un video. Foto: Archivo / Instagram de @mundonoticias20

“Hay que romper con la intermediación en ese tipo de transacciones digitales, porque algunas personas prestan el datáfono a informales para que puedan cobrar consumos y servicios”, sostiene Ana María González, exsecretaria del Interior de la ciudad.



“En Playa Blanca, el proveedor de los datáfonos implementó un botón de pánico que activa la policía de turismo, de tal manera que ante la denuncia por sobrecostos de un usuario se congelaban todas las transacciones que se habían hecho a través de este tipo de datáfonos”, agrega González.



Además, según la exfuncionaria, es hora de endurecer los requerimientos para la expedición del registro nacional de turismo: “En menos de una hora hoy cualquier persona obtiene su registro nacional de turismo, y sin cumplir con altos estándares de calidad salen a ofrecer servicios cuestionables a los viajeros”, suma González.



También están amenazando para pagar por PayPal

Anton y Urtiel, una joven pareja alemana que visitó por primera vez Cartagena, denunció a través de redes sociales que fueron víctimas de una estafa y prácticamente un asalto en Playa Blanca. Los extranjeros debieron pagar 2 millones de pesos, en efectivo y por PayPal, dos jugos y dos arroces con vegetales.



El hombre cuenta que estando en la playa, que forma parte de las Islas del Rosario, una persona que se hace llamar 'el Presidente Pablo' les ofreció servicio de restaurante y ellos accedieron, pues el menú era vegetariano.



Nuevo presunto caso de abuso al turismo en #Cartagena



Una pareja de Alemania asegura que pagó 2 millones de pesos por dos jugos y dos arroces con vegetales en Playa Blanca, Barú.



Los turistas aseguran que fueron amenazados



Disculpen el inglés pic.twitter.com/ezoxuLVyus — Ana María Cuesta (@ana_cuesta) December 29, 2023

"Nos llevó a su casa y pedimos dos arroces con vegetales y dos jugos de fruta. Comimos y luego vimos que nos escribieron la cuenta y nos la pasaron. Eran 2 millones de persos, pero nosotros les dijimos que cómo era posible tanto dinero solo por eso. Entonces, nos mostró una carta donde tenía esos precios altísimos por la comida", explica la pareja.



Luego, le dijeron al 'presidente Pablo' que no tenían suficiente efectivo y tampoco tarjetas de crédito. "Este hombre nos amenazó junto a otro que llegó que se hacía llamar 'el Chef' y debimos darles todo nuestro efectivo y trasferirles por PayPal el resto del dinero para los dos millones", agregan los alemanes.

Un plan de choque para prevenir las estafas a extranjeros

Para enfrentar este caos, que incluye sobrecostos en las carreras de taxis, los expertos aseguran que la administración entrante debe hacer mucha pedagogía con los operadores turísticos en las playas y calles sobre los derechos del consumidor.



“La próxima administración debe continuar con el trabajo de pedagogía que se venía haciendo, incluida la Policía de turismo, que además recorren las playas informando a los turistas sobre los servicios, precios y derechos del consumidor”, dice Natalia Bohórquez, directora saliente de la Corporación de Turismo de la ciudad.Precios visibles y cartas expuestas al público deberían ser norma para todos los operadores turísticos, pide Cotelco.

Pagos sin contacto con tarjeta débito y crédito. Foto: iStock

“Colombia es una sociedad de libre mercado, razón por la cual el estado no puede regular precios, lo que sí se puede hacer y para lo cual tienen competencia subsidiaria la Superintendencia de Industria y Comercio, así como la alcaldía de Cartagena, es que la experiencia de los consumidores sea previsible. Es decir, que existan cartas con los precios de los productos para que ellos puedan elegir sus productos, de acuerdo a sus presupuestos”, explica Marta Lucía Noguera.



Lo que plantea la directora de Cotelco opera muy bien en los restaurantes formales del Centro Histórico y Bocagrande, pero es un saludo a la bandera en Playa Blanca, donde una valla oxidada por la canícula del Caribe Colombiano, y acosada por la maleza, con una vieja lista de precios da la bienvenida a los viajeros, pero pocos operadores respetan.



Natalia Bohórquez, saliente presidente de la Corporación de Turismo, asegura que han capacitado a medio centenar de operadores turísticos, precisamente en Playa Blanca, con el apoyo de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero las estafas son un pan de cada día en este balneario, uno de los más bellos del Caribe colombiano.



Atención a estas recomendaciones para que no lo estafen

Natalia Bohórquez, presidenta ejecutiva de la Corporación de Turismo, hace las siguientes recomendaciones a los turistas que visitan Cartagena para que no sean blanco de los estafadores:

Consuma alimentos y servicios en comercios formales que cuenten con el registro nacional del turismo. Exija la carta de productos y precios antes consumir o adquirir un servicio. Si el comercio donde usted va a consumir no cuenta con una carta de precios, pacte con el operador el valor del producto e impuestos o propinas antes de consumir. Consulte con el personal de su hotel recomendaciones y costos para almorzar, cenar y puntos y planes para su diversión. Si va a pagar con tarjeta de crédito no permita que el vendedor se lleve el plástico a donde usted no lo pueda ver. La ciudad tiene una lista de precios establecidos para las carreras de taxis hacia los diferentes puntos, consúltela antes de tomar un servicio.

DUVÁN ÁLVAREZ DE LAS SALAS

Redación NACIÓN - EL TIEMPO