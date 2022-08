Al Distrito de Cartagena le llueven críticas tras conocerse denuncias de tres estafas en menos de una semana en el balneario de Playa Blanca, una de las zonas turísticas más populares de la ciudad.



Para enfrentar este nuevo, y cíclico, escándalo, la alcaldía propone un plan de trabajo enfocado en la calidad y sostenibilidad, y promete líneas de trabajo.



En concreto, el Distrito cuenta con una lista de precios oficiales establecidos para zona urbana y rural de vieja data, antes de la pandemia, ni el Distrito la hace cumplir, ni los raizales la respetan.

Una picada familiar por $ 1'250.000

Los visitantes a Playa Blanca siempre denuncian que cuando son estafados y agredidos por los operadores turísticos nunca llega la Policía y menos funcionarios de la Corporación de Turismo.



Las mismas autoridades saben que, además, las denuncias hechas públicas son apenas un porcentaje menor.



Entre las denuncias que más indignan al país está la estafa por 6 millones y medio de pesos que pagaron unos turistas mexicanos luego de pasar unas horas en Playa Blanca.



En la lista de precios de esta estafa mayúscula en Playa Blanca están:



Dicha cuenta fue dividida así:



-1 lancha privada: $ 980.000



-5 sancochos: $ 225.000



-1 picada familiar: $ 1'250.000



-26 coronas: $ 1'170.000



-1 bolsa de hielo: $ 40.000



-3 cocacolas grandes: $ 135.000



-1 ceviche de camarón: $ 85.000



-7 estadías: $ 910.000



-1 bafle de música: $ 120.000



-Servicio de restaurante: $ 737.000



Los ciudadanos piden que hagan un censo de la playa y de los comerciantes que allí laboran, formales e informales. Una mesa de diálogo constante entre las comunidades, Distrito, Dimar, Armada, Parques Naturales y Policía.

Las versiones del joven que agredió

a la turista sobre lo sucedido

Pero la ciudad no acababa de pasar una nueva vergüenza internacional por cuenta del mal servicio de turismo cuando se hizo viral el video de un grupo de turistas ecuatorianos, a quienes les cobraron 2 millones de pesos por cuatro cervezas y dos mojarras en Playa Tranquila.



En un video divulgado en redes sociales se observa cómo los turistas discuten con los comerciantes y, en medio de la discusión, uno de estos le tira el celular al suelo a la persona que estaba registrando el hecho.



En las últimas horas se conocieron las versiones del joven sobre lo sucedido.



Según él, prestó un servicio de transporte en lancha, y esos eran sus reclamos. Dijo que él no estaba exigiendo dinero por la comida.



Sin embargo, con factura en mano, los extranjeros agredidos demostraron lo contrario.

'Trabajar en conjunto para lograr mejorar las condiciones que hay en Playa Blanca'

Para enfretar la situación, la secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana, Ana María González Forero, cumplió encuentro con las juntas de los Consejos Comunitarios de Ararca, Santana, Playa Blanca y Barú.



"El objetivo de analizar y trazar soluciones conjuntas a los constantes problemas denunciados por turistas, relacionados con abuso en los precios, acoso o violencia en los balnearios", dice en comunicado el Distrito.



En el encuentro en el que también participó la presidente ejecutiva de Corpoturismo, Natalia Bohórquez, se reforzó la relevancia de dar visibilidad de los precios de productos y servicios que se ofrecen a los bañistas.



Para abordar esta situación se trazó un plan de trabajo enfocado en la calidad y sostenibilidad con cinco líneas de trabajo que se desarrollarán en las próximas semanas.



Además, la Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana aprovechó el encuentro para hacer una serie de recomendaciones prácticas para mejorar el manejo a los servicios turísticos que los nativos ofrecen a sus visitantes con el fin que no se repitan las denuncias de abusos de la última semana.



El Distrito aún no profundiza sobre las cinco estrategias. No las conocemos aún.



Cartagena