Para evitar estafas a los viajeros en balnearios como Playa Blanca, en la isla de Barú, y otras playas de Cartagena, el Gobierno Nacional se sentó a dialogar con los operadores y prestadores de servicios turísticos.



Vergüenza para el sector turismo del país son estafas como las que se conocieron en días pasados:



El cobro de 6 millones de pesos por una serie de servicios en Playa Blanca a una familia de mexicanos, así como los 2 millones de pesos que pagaron unos viajeros ecuatorianos por dos platos con mojarra frita y, para olvidar, los 600 mil pesos por un masaje que pagó el influenciador coreano Zion Hwanh, son algunas de las prácticas que este Gobierno busca erradicar de una vez por todas.



En Cartagena, de la estafa a la violencia. A este lanchero lo señalan de intentar estafar a turistas, ante la negativa de los viajeros de pagar elevada cuenta habrían sido blanco de agresiones. ⁦@ELTIEMPO⁩ ⁦@ColombiaET⁩ ⁦@daulaw⁩ ⁦@AlcaldiaCTG⁩ pic.twitter.com/vrGCVoyHL4 — John (@PilotodeCometas) August 29, 2022

Para combatir esta tragedia que constituye para el turismo las estafas a los viajeros, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo inició mesas de trabajo con los prestadores de servicios turísticos de Cartagena, y así mejorar la competitividad y el buen servicio.



Funcionarios del Gobierno Nacional llegaron a Playa Blanca con campañas como 'Compra Legal', con el propósito de contrarrestar malas prácticas como la estafa a los turistas y así garantizar así que la ciudad no pierda su potencial como una de las urbes más visitadas del continente.



Una semblanza inicial muestra problemas de publicidad engañosa, no devolución de dinero por servicios no utilizados y estafa.



No a la violencia contra los turistas

2 mojarras y 4 cervezas $2.000.000. ¿Las víctimas? Unos ecuatorianos. ¿El lugar? Cartagena… otra vez. Pagaron por presión de los vendedores. Una verdadera mafia en las playas sin ningún tipo de control. La peor versión de la ciudad en años. pic.twitter.com/gbgXa7Vaau — Juan Abel (@JuanAbelG) August 26, 2022

Además, se busca evitar hechos de violencia contra los turistas, como el ocurrido contra una mujer en Playa Blanca.



A estos encuentros convocaron a diferentes actores del sector de turismo en la capital de Bolívar.



Cartagena