Así avanza la lucha contra las estafas a turistas en Cartagena 

En un hecho inédito en Cartagena, con un gesto simbólico de desagravio, el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, se disculpó formalmente el pasado 6 de enero en nombre de los cartageneros y del país con los turistas argentinos Gustavo Daniel Hugo y Leticia Troncoso, quienes fueron víctimas de una estafa a manos de comerciantes de playa durante su última estancia en la capital de Bolívar.



Así inicio en Cartagena la lucha contra las estafas a turistas y la defensa de los consumidores.



Cartagena tendrá casa de protección

de los derechos del consumidor

#CARTAGENA La Alcaldía Mayor inauguró cinco Centros de Atención al Turista (CAT) en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. #Turismo @dumek_turbay @AlcaldiaCTG https://t.co/QmMYIg5UWR — Región Caribe (@RegionCaribeCO) January 10, 2024

Tras una reunión en Cartagena con el ministro de Turismo, Industria y Comercio, Germán Umaña, se estableció la creación de la Casa de protección de los derechos del consumidor. Este será el punto de recepción de todas las quejas e inquietudes de los visitantes, con miras a garantizarle seguimiento a los casos. Se inaugurará en febrero próximo, en la Plaza de La Aduana.



Turbay Paz acompañó la puesta en marcha de cinco Centros de Atención al Turista, CATS, ubicados en diferentes puntos de la ciudad, donde los visitantes podrán encontrar, a partir de ahora, la información necesaria sobre oferta turística, tarifas y lugares seguros para visitar.



Adicionalmente, conforme con el plan de recuperación del turismo en Cartagena, los visitantes también podrán presentar sus denuncias sobre abusos en las tarifas, mala prestación de servicios y todo lo relacionado con su estadía.



Los cinco puntos habilitados se encuentran en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, en su sala de llegadas nacionales, de lunes a sábados, desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.; el segundo se encuentra en Playa Azul, La Boquilla, en la Zona norte, sector Blas el Teso, de lunes a sábado, en horario de 8:00 a.m. hasta 6:00 p.m.; el tercer punto en el Muelle de La Bodeguita, en el Centro Histórico, Avenida Blas de Lezo, en la salida hacia las Islas del Rosario, de lunes a viernes, desde las 8:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., y sábados, de⁣⁣⁣ 8:00 a.m. hasta las 5:00 de la tarde; adicionalmente, en la Plaza de la Paz, Centro Histórico, de lunes a domingo, de⁣⁣⁣

9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.; y en las playas de Bocagrande, en la Avenida del Malecón, frente al Hotel Cartagena Plaza, de lunes a domingo, de 8:00 a.m. hasta 6:00 de la tarde.

El Puesto de Mando Unificado y La Casa de protección de los derechos del consumidor, las dos apuestas fuertes

Adicionalmente, habrá un Puesto de Mando Unificado(PMU) para proteger a los turistas, el cual estará operando en el Palacio de La Aduana, sede del Gobierno local, como complemento de la oferta de servicios de la Casa de protección al consumidor.



El Puesto de Mando Unificado y La Casa de protección de los derechos del consumidor son dos apuestas diferentes. Ambas ubicadas en el Palacio de la Aduana, para la protección de los viajeros ante los precios exorbitantes.

'Avalancha' de noticias falsas que

buscan enlodar la imagen de Cartagena

Propongo un reto, y aplica para los medios de comunicación que replican irresponsablemente esta carta, solo porque alguien la publicó en redes.



El que confirme que este menú corresponde a algún restaurante ubicado en #PlayaBlanca #Barú, lo invito a que me acompañe a sellarlo… pic.twitter.com/Hwun1F6ee6 — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) January 8, 2024

Pero además de las estafas reales que afectan la imagen de una ciudad que vive del turismo, como los 18 millones de pesos que le fueron sustraídos a una viajera canadiense por un paseo en coche por el Centro Histórico, o las dos limonadas de mango por las que dos turistas argentinos pagaron 7 millones de pesos, que son verdades a cielo abierto que no se pueden ocultar, Cartagena y sus autoridades también luchan contra una avalancha de noticias falsas que busca enlodar aún más la imagen de la primera ciudad turística del país.

