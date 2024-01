Nueva denuncia de estafa en playa de Cartagena: $ 2 millones por 2 jugos y 2 arroces

Anton y Urtiel, una joven pareja alemana que visitó por primera vez Cartagena, denunció a través de redes soiales que fueron víctimas de una estafa y prácticamente un asalto en Playa Blanca. Los extranjeros debieron pagar 2 millones de pesos, en efectivo y por PayPal, dos jugos y dos arroes con vegetales.



(Lea también: Las estafas a turistas en Cartagena tocaron fondo: $ 18 millones por paseo en coche)

El hombre cuenta que estando en la playa, que forma parte de las Islas del Rosario, una persona que se hace llamar 'el Presidente Pablo' les ofreció servicio de restaurante y ellos acedieron, pues el menú era vegetariano.



(Además: Cartagena: habla cochero involucrado en cobro de $18 millones a turista canadiense)

Anton y Uriel cuentan que fueron a pasar un lindo día en Playa Blanca, pero los obligaron a entregar todo su efectivo y otra parte por transferencias pic.twitter.com/23gva9Jf8G — Ana María Cuesta (@ana_cuesta) December 29, 2023

"Nos llevó a su casa y pedimos dos arroces con vegetales y dos jugos de fruta. Comimos y luego vimos que nos escribieron la cuenta y nos la pasaron. Eran 2 millones de persos, pero nosotros les dijimos que cómo era posible tanto dinero solo por eso. Entonces, nos mostró una carta donde tenía esos precios altísimos por la comida", explica la pareja.

Nuevo presunto caso de abuso al turismo en #Cartagena



Una pareja de Alemania asegura que pagó 2 millones de pesos por dos jugos y dos arroces con vegetales en Playa Blanca, Barú.



Los turistas aseguran que fueron amenazados



Disculpen el inglés pic.twitter.com/ezoxuLVyus — Ana María Cuesta (@ana_cuesta) December 29, 2023

Luego, le dijeron al 'presidente Pablo' que no tenían sificiente efectivo y tampoco tarjetas de crédito. "Este hombre nos amenazó junto a otro que llegó que se hacía llamar 'el Chef' y debimos darles todo nuestro efectivo y tranferirles por PayPal el resto del dinero para los dos millones", agregan los alemanes.



(Puede leer: Piñas coladas a $125 mil y limonadas de $75 mil: vuelven las quejas por precios en Barú)

Facebook Twitter Linkedin

Los dos turistas denunciaron que en Playa Blanca les cobraron 7 millones de pesos por dos limonadas. Foto: Archivo / Extraído de video en redes

La pareja, muy asustada por la forma como los trataron y amenazaron para pagar, pues no los dejaron salir de la casa, comentó en su video que "no les recomienda a otros turistas visitar las playas de Cartagena o tener mucho cuidado porque es muy peligroso" y agregan que ojalá las autoridades no permitan estos abusos, pero en su caso ni siquiera pudieron alertar a ninguna autoridad porque no había en el sector.



(Más noticias de Cartagena: Video: argentinos denuncian que les cobraron $ 7 millones por dos limonadas en Barú)

Estafas y abusos a turistas fuera de control en Cartagena

En el largo historial de estafas a turistas internacionales en Cartagena de Indias, esta semana el país conoció la más exorbitante de todas.



Por un paseo en un carruaje tirado por caballo por las calles de la ciudad colonial, patrimonio de la humanidad, una viajera canadiense acordó un pago de $ 100.000 con el cochero, pero terminó siendo víctima de una estafa por 4.500 dólares, cerca de 18 millones de pesos colombianos, los cuales le fueron sustraídos de sus tarjetas de crédito.

Facebook Twitter Linkedin

A turista le alquilaron una moto de agua sin gasolina. Foto: Tomada de redes de @betomastro

En la primera transacción ella me dijo que la transacción no había pasado, luego le di otra tarjeta de crédito y me dijo que la conexión a internet era inestable FACEBOOK

TWITTER

El colmo de los abusos en los precios a los que se ven expuestos los visitantes, sin que las autoridades de la ciudad hayan encontrado la forma de controlar está práctica que erosiona la imagen del corralito de piedra.



La ciudadana denunció ante la Policía que una vez terminó el paseo le dijo al cochero que no tenía efectivo, ante lo cual el hombre la llevó hasta un establecimiento comercial donde la atendió una mujer a la cual le pagó con tarjeta de crédito.



“En la primera transacción ella me dijo que la transacción no había pasado, luego le di otra tarjeta de crédito y me dijo que la conexión a internet era inestable y que de nuevo la transacción no había pasado. La tercera vez sí pasó y entonces ella dijo: ‘bienvenidos a Cartagena, mi ciudad es hermosa, disfruten sus vacaciones’”, relató ante las autoridades la joven canadiense Lin Yu Chen, quien se convierte en la turista que ha sufrido, hasta ahora, la más elevada estafa del largo historial de engaños a visitantes en la ciudad.



(Más contenido: Cartagena: indignación por pareja teniendo sexo frente a otros turistas en una lancha)

#DESCARADO 🤬 Turista canadiense denuncia que le cobraron alrededor de $22 millones por un paseo en carroza por el Centro Histórico de la ciudad de Cartagena.



Todo comenzó cuando la extranjera, Can Lin Yu Chen, entregó 4 tarjetas de crédito al conductor del vehículo para pagar… pic.twitter.com/QPiSdHPzh1 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) December 25, 2023

Al día siguiente, la viajera revisó los estados de sus tarjetas de crédito y encontró que la mujer que manipuló el datáfono le sustrajo 4.500 dólares. De inmediato, denunció la estafa ante la Policía que identificó al cochero y a la mujer.



“Esta es mi primera vez viajando a Colombia. Sin embargo, este viaje a Cartagena me trajo tristezas y experiencias desagradables. Esta estafa que experimenté puede dañar completamente la reputación del país. Especialmente de una ciudad como Cartagena que es un destino popular”, aseguró Lin Yu Chen, desde Canadá, en un video.

Un peligro para el turismo en Cartagena

Gremios, empresarios del turismo y exfuncionarios del Distrito que enfrentaron este flagelo ven con mayor profundidad el problema que se está convirtiendo en ‘cultura’ entre los comerciantes informales, especialmente en temporada de alta afluencia de visitantes, como la presente época navideña.



“Estas estafas son protagonizadas por un grupo muy reducido de operadores turísticos que no han aprendido a trabajar en equipo y que son cortoplacistas: engaña al turista por un pan para hoy, pero están generando hambre para mañana. Son situaciones dañinas que menoscaban la confianza de los viajeros internacionales, que vienen felices a disfrutar del destino, pero no preparados para ser engañados”, señala Juan Pablo Durán, presidente de la confederación de la industria turística de Colombia, Confetur, seccional Caribe.

Facebook Twitter Linkedin

A una extranjera le cobraron aproximadamente 22 millones de pesos por paseo en carroza en Cartagena. Foto: Archivo partitcular ET.

Tras las millonarias estafas a la viejera canadiense y a los dos argentinos vía transacción electrónica, surgen las primeras voces contra los datáfonos en manos de operadores turísticos informales.



“Hay que romper con la intermediación en ese tipo de transacciones digitales, porque algunas personas prestan el datáfono a informales para que puedan cobrar consumos y servicios”, sostiene Ana María González, exsecretaria del Interior de la ciudad.

DUVÁN ÁLVAREZ

​Redactor de NACIÓN - EL TIEMPO