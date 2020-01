Turistas se intoxicaron y les cobraron $ 1 millón por consulta médica

Una amarga experiencia tuvieron una mujer colombiana y su novio francés durante sus vacaciones en Santa Marta.



La pareja denunció que en una misma noche resultaron intoxicados en un restaurante de amplio reconocimiento del Centro Histórico y posteriormente estafados por el servicio médico que recibieron en una agencia de salud que solicitaron.

Los afectados fueron Carolina Villamizar Amaya y Frederic Guillemet, quienes pusieron de manifiesto ante el portal Seguimiento.co su inconformismo con esta situación que empañó los días de descanso que disfrutaban en la capital del Magdalena.



El disgusto para la pareja comenzó luego de consumir una cena en el restaurante El Balcón de Ouzo, allí solicitaron coliflores a las brasas, bruchetas de alcachofa y un cordero con polenta.



Dice la mujer, que al llegar al hotel donde estaban alojados, tanto ella como su esposo comenzaron a sentir fuertes dolores abdominales que posteriormente terminó en vomito y diarrea.



Ante el malestar, acudieron a la recepción del hotel que les recomendó solicitar la Asistencia Médica Inmediata, AMI, que funciona a domicilio.



Carolina y Frederic hicieron el contacto y accedieron al servicio que les ofreció un médico de la agencia de salud, quien les diagnosticó una intoxicación severa y les aplicó dos antivómitos.



La sorpresa para ambos fue grande cuando AMI les cobró la suma de un millón de pesos por la breve revisión protocolaria y los medicamentos suministrados.



Los turistas no se imaginaron que el servicio médico les saldría tan elevado, así que por no tener el dinero completo, en plena madrugada les tocó ir a un cajero y retirar el dinero que les estaban cobrando.



Las autoridades de salud indicaron que abrieron una investigación sobre los valores que cobra esta entidad médica por sus servicios, y de igual manera se delegó un equipo de funcionarios para que haga una inspección técnica en la cocina del restaurante para que de ser necesarias se adopten medidas en la preparación de los alimentos.



Por su parte, el establecimiento de comida emitió un comunicado en el que señaló que “es importante resaltar que los síntomas no necesariamente se presentan inmediatamente después de consumir el alimento, se pueden presentar horas después o inclusive al día siguiente. Incluso podría ser una infección o virus cuyos síntomas son similares”.



También aclaró que “todos nuestros proveedores, especialmente los de proteínas, son proveedores con gran experiencia en el mercado, algunos inclusive con procesos certificados con normas internacionales”.



Finalmente, el restaurante indicó que otros clientes consumieron el mismo plato y no reportaron ninguna afectación en la salud.

ROGER URIELES

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

SANTA MARTA