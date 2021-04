Estafadores piden 80 mil pesos por agendar falsas citas de vacunación

Varias han sido las denuncias ciudadanas que se han presentado en Risaralda a raíz de las estafas para acceder a la vacuna contra el covid-19. La más reciente tiene que ver con el agendamiento de la cita para aplicar el biológico en el municipio de Dosquebradas.

De acuerdo a lo denunciado por el mismo alcalde, Diego Ramos, a las personas les están pidiendo entre 50.000 y 80.000 pesos para agendarles la cita a este proceso que es totalmente gratuito.



"Tenemos algunos testimonios de personas que recibieron supuestas llamadas en las cuales les ofrecían citas inmediatas para recibir la vacuna contra el coronavirus", señaló el mandatario.



Ramos manifestó que en las llamadas les ofrecen el inmunológico en corto tiempo, algo que ni siquiera la Secretaría de Salud puede garantizar, pues esto está condicionado por la cantidad de vacunas que envíen desde el Ministerio de Salud.



"Le recordamos a la comunidad que esto es ilegal porque todo el proceso es gratuito; hay quienes quieren aprovecharse de algunos incautos o inocentes ciudadanos como los adultos mayores de la localidad", añadió.



La Secretaría de Salud de Dosquebradas informó que las llamadas para agendar la vacuna son realizadas directamente por las EPS. Foto: Alexis Múnera

El mandatario indicó que esto ya se puso en conocimiento de las autoridades para que se investigue quienes son los responsables de estos hechos.



Por su parte, la secretaria de Salud del municipio, Bibiana Romero, informó que en el hospital Santa Mónica ya se iniciaron los procesos de vigilancia frente al tema.



"Hay que recordar que allá tienen unas líneas específicas desde donde llaman. También, están haciendo revisión en las filas para que no haya nadie ofertando servicios o vendiendo puestos", dijo Romero.



La funcionaria recordó que, al momento, todo está siendo agendado directamente por las EPS y -debido a la falta del biológico- no hay puestos de vacunación libre.



"Cuando nos lleguen más dosis habilitaremos otra vez los puestos de vacunación externos. Por ahora solo hay en las EPS Virrey Solis, Sinergia e Idime y en el hospital. Si les dicen que es en otra parte, es una mentira y si les cobran es una estafa porque este es un proceso totalmente gratuito”, señaló la secretaria de Salud de Dosquebradas.



En marzo pasado también se presentó una denuncia de estafa referente a la vacunación en Pereira. En plaza pública y postes de la ciudad ofertaban las dosis de la vacuna de cuatro laboratorios diferentes de manera particular. Al momento, las autoridades no se han referido a cómo avanza la investigación del tema.

LAURA USMA CARDONA

Para EL TIEMPO

