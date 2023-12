Cartagena: habla cochero involucrado en cobro de $18 millones a turista canadiense

Gracias a las denuncias que hizo la turista canadiense, víctima de una estafa en el Centro Histórico de Cartagena, ya fueron identificados por la Policía el cochero y operaria del datáfono que sustrajo vía transacción bancaria 18 millones de pesos por un paseo en coche por la Ciudad Colonial.



Según la ciudadana extranjera, para hacer el pago entregó cuatro tarjetas al conductor del carruaje, pero este le dijo que las transacciones no se habían podido hacer. Para sorpresa de la viajera y vergüenza de una ciudad que vive del turismo, los operadores habían sustraído la millonaria suma en pesos colombianos.



En un video que es viral en redes sociales se conoció la versión de Iván, el cochero que llevó a la turista, quien asegura que a él solo le pagaron un millón de pesos.

"Se ofreció a llevarme por 180 mil pesos. Después de que lo rechacé, él aceptó que fuera por 100 mil pesos, que son como 25 dólares", había señalado la viajera a las autoridades.



La estafa ocurrió el pasado 21 de diciembre, y la víctima fue la joven, Can Lin Yu Chen.



"En el recorrido la turista me dice que no tenía efectivo, yo me dirijo hasta donde la muchacha que maneja el datáfono. Al día siguiente regreso a trabajar y un compañero me dice: 'ahí te dejaron eso'. Miro y es un millón de pesos. Yo los guardo, pero en pocas horas me está buscando la policía, así que me dirijo a donde están ellos", dice el hombre, con un aire de cinismo, quien asegura que lleva 15 años como cochero en el corralito de piedra, y que es la primera vez que se ve envuelto en una estafa.



Un paseo en coche dentro del cordón amurallado, como el que realizó la turista no debe superar los 90 mil pesos.



No obstante, a la mañana siguiente, la viajera se dio cuenta de que le habían hecho tres transacciones por valores millonarios.



En la primera transacción cobraron 6 millones de pesos; en la segunda, de nuevo 6 millones; y hay una más por 5 millones.



"Cuando llegamos a la inspección de Policía allí me encuentro con la turista, me hacen la investigación y me sueltan. Al día siguiente vuelvo y me presento a la estación. Ellos me tomaron la declaración, tomé el dinero que me pertenecía y devolví el resto. Le pido disculpas a la turista", señala el cochero.



Según la Secretaría del Interior de la ciudad la mujer que operó el datáfono, y principal responsable de la estafa ya fue identificada y la ciudadana canadiense ya recibió los primeros 6 millones de pesos.

