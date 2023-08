Autoridades hicieron un llamado a la comunidad en San José del Guaviare para que estén alertas ante las denuncias por estafa que se han denunciado durante los últimos días en la capital de Guaviare.

Según una denuncia reciente, delincuentes contactan a las víctimas vía telefónica indicando que son beneficiarios de un bono solidario.



Se hacen pasar por funcionarios del Departamento de Prosperidad Social y les indican que resultaron beneficiados con el supuesto bono solidario pendiente del año 2022.

Le puede interesar: Así funciona el poder político de Dilian Francisca Toro en el Valle del Cauca



La mujer que denunció los hechos recientes indicó que en medio de la llamada, la mujer que la contactó le indicó que no podía verificar dicha información en la página, pues era el ingreso del año pasado, por lo que de inmediato procede a indicarle cómo activar su aplicación de banco para poder recibir el dinero.



"Me llegó un mensaje de que me estaban haciendo la solicitud de dinero y solo era dar 'enviar', ahí me di cuenta que intentaban quitarme dinero", señaló la mujer en la denuncia.

Lea también: Panorama del hurto de motocicletas en Colombia: ¿sabe cuáles son las que más roban?



La ciudadana advirtió que son varios los casos de este tipo que ha escuchado e invitó a la comunidad para que esté alerta ante esta modalidad.

NACIÓN

Más noticias de Colombia: