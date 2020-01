Estafa a turistas en Cartagena: $ 225 mil por tres platos de Pargo

Familia de turistas bogotanos denuncia que fueron víctimas de una estafa en una playa de la isla de Barú por parte un grupo de servidores turísticos.



Según el denunciante, luego de consumir tres pargos, tres mojarras, una porción de pollo y algunas bebidas, el grupo de vendedores de la zona, llamada playa Tranquila, cobró 593 mil pesos, lo que según el viajero fue una cifra exagerada.

“Al llegar al lugar nos mostraron una carta de menú sin precios, pero una vez ordenamos los platos acordamos verbalmente un valor que nunca se cumplió”, dice el bogotano Mario Rafael Rodríguez, víctima de abuso de precios.



El sol radiante, la arena blanca y las aguas cristalinas del mar caribe fueron testigos de un nuevo abuso de precios por parte de vendedores locales, que no respetaron la lista de precios oficial publicada por la alcaldía.



A esta familia colombiana les cobraron tres pargos por 225 mil pesos, es decir cada uno a 75 mil pesos; tres mojarras por 135 mil pesos, a 45 mil pesos la unidad. Además, un pollo frito por 35 mil pesos, cuatro cervezas por 28 mil pesos, dos piñas coladas por 60 pesos y 5 gaseosas por 30 mil pesos. Todo quedó registrado en la factura.

Según el denunciante, la frustración fue total pues no había policía en la zona. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

No contentos con el engaño, los servidores exigieron 80 mil pesos por concepto de servicio, para un total de 593 mil pesos, que la familia pagó con indignación.



Al final de la factura aparece la firma del vendedor 'JeanPaul', quien agradece la compra y dibuja una carita feliz.



Según el denunciante, la frustración fue total pues no había policía en la zona.



"No era uno el que atendía, eran cinco personas. Les dije que esos no eran los precios que nos habían hablado, cuando vimos los valores exagerados. ¿Uno qué hace? Primero hay mucha gente de ellos mismos, segundo, ¿cómo se devuelve uno para Cartagena?”, agregan los frustrados viajeros, que explican que en la misma playa habían otras personas que habrían sido víctimas de engaño.





