Estafa a turistas argentinos en Cartagena: vendedor dice que ya regresó $5 millones

El operador turístico de Playa Blanca que le cobró 7 millones de pesos por dos limonadas de mango a dos viajeros argentinos habló con EL TIEMPO y entregó su versión de los hechos que avergüenzan a una ciudad que tiene uno de sus mayores patrimonios en el turismo internacional, pero que con cada estafa a los visitantes ve deteriorada cada vez más su imagen internacional.



(En contexto: Video: en Cartagena buscan vendedor que cobró $ 7 millones por dos limonadas a turistas)



El vergonzoso hecho se presentó la semana anterior y fue denunciado por los dos turistas argentinos.

Ya les habrían retornado $5 millones a los turistas, con la promesa que antes de fin de año regresarán el saldo

"Estábamos en una excursión por Islas del Rosario y mi amigo pidió dos limonadas de mango y cuando fuimos a pagar yo vi que estaba bien 35 mil pesos colombianos cada una, pagamos, y cuando fuimos a pagar mi amigo pagó con su reloj y cuando el hombre pasó la cuenta vi que estaba bien, pero cuando a mi amigo le llega el control del banco vimos que nos cobraron varios ceros más", señalaron las víctimas de la estafa en el video que fue grabado frente al Centro de Convenciones del barrio Getsemaní.



(También: El cantante señalado de tener una flota de barcos al servicio del narcotráfico)



El vendedor respondió y aseguró que su nombre es Darwin, y esta es su versión de los hechos:



“Unos compañeros de Playa Blanca me pidieron el favor que les prestara el datáfono para cobrar dos limonadas, y así lo hice. Pero me di cuenta hasta el otro día por la noticia que ya era viral de que les habían cobrado 7 millones de pesos con mí datáfono. Nos pusimos en contacto con los turistas y ya les devolvimos 5 millones de pesos y con el compromiso que antes de finalizar el año les regresamos el restante”, señala Darwin.



El operador además agregó que fue un error de los vendedores pero que no hubo una intención de estafar a los dos turistas.

Más noticias en Colombia

Cartagena