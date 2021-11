Embajada de Estados Unidos alerta sobre inseguridad en Cartagena

"La Embajada de los Estados Unidos en Bogotá advierte a los ciudadanos estadounidenses que se merecen precauciones adicionales en áreas de Cartagena donde hay menos presencia policial", señala en un comunicado de prensa la embajada americana, justo en días previos a la temporada turística de fin de año, y cuando los pronósticos de los gremios hoteleros advierten una alta cifra de visitantes durante el mes de diciembre.



"... Ha habido un aumento de la actividad delictiva en toda Cartagena a medida que se han reducido las restricciones de covid-19, y ha habido varios hechos delictivos notables en el barrio de Chambacú, el área al este del Centro Comercial Caribe Plaza y en el sur de Cartagena", añade la embajada desde Bogotá.

A Cartagena han entrado más de

200 mil extranjeros durante el 2021

Pese al llamado, el órgano no presenta denuncias puntuales sobre afectaciones a sus ciudadanos, no presenta cifras sobre hechos de inseguridad en Cartagena.



En las últimas horas el Distrito respondió.



"A Cartagena han entrado más de 200 mil extranjeros durante el 2021, que han transitado por toda la ciudad sin ningún problema de seguridad. Desde el Distrito con el apoyo de la policía nacional hemos garantizado la seguridad de todos nuestros visitantes", señaló David Múnera, secretario del interior de la ciudad.



Según Múnera, los indicadores, en cuanto a hechos delictivos en la ciudad, no muestran un peligro latente para los turistas que visitan La Heroica.



“Nos causan extrañeza las afirmaciones de la Embajada Americana, ya que la administración Distrital, en coordinación con todos los cuerpos de seguridad, adelanta una lucha frontal contra la delincuencia y todo tipo de delitos”, aseguró el Secretario del Interior.

Turismo por Cartagena. es seguro dicen autoridades. Foto: iStock

Esta no es la primera vez que Estados Unidos hace llamados de seguridad a sus ciudadanos. Ya lo ha hecho con ciudades como Medellín, Cali y Bogotá.



“En general podemos afirmar que nuestros visitantes han circulado por toda la ciudad sin hechos notables o representativos en materia de hurtos, homicidios, explotación sexual, entre otros delitos”, afirmó Múnera Cavadía.



La administración Distrital invitó a todos los nacionales y extranjeros a que visiten Cartagena Indias.



“Esta es una ciudad que tiene todas las garantías de protección y cuidado para nuestros visitantes, estamos en un proceso de aumentar los operativos, precisamente adelantamos un Consejo de Seguridad Turístico para el mes que se avecina, no existe riesgo alguno”, puntualizó el Secretario.

CARTAGENA

