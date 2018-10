Ejército y Policía pidieron perdón por crimen de exmilitantes de la UP

“Mi corazón ha perdonado y espero que estos actos no se vuelvan a repetir”, expresó conmovida Zulma Reyes Gordillo ante el auditorio que se congregó este lunes en el parque Los Libertadores, en el centro de Villavicencio.

Zulma es hermana de José Ignacio, José Francisco y Nidia, militantes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista, asesinados el 22 de octubre de 2001 por paramilitares en la trocha Cinco, en San Juan de Arama, en el Meta.



Por el múltiple homicidio, el Consejo de Estado ordenó al Estado colombiano ofrecerle disculpas a esta familia y así lo cumplieron este lunes los comandantes de la Cuarta División del Ejército, general Sergio Alberto Tafur García, y de la Policía Meta, coronel Nicolás Alejandro Zapata Restrepo.



Los dos oficiales expresaron las disculpas públicas por la omisión en que habrían podido incurrir el Ejército y la Policía al no brindarles las garantías de seguridad que requerían los hermanos Reyes Gordillo por las amenazas que pesaban contra ellos por ser militantes de la Unión Patriótica.

La familia Reyes Gordillo, en el centro doña María Ignacia, madre de los hermanos asesinados hace 17 años. Foto: Hernando Herrera/EL TIEMPO

Antes de la muerte de los hermanos Reyes Gordillo, sus tíos, los diputados del Meta José Rafael Reyes Malagón y Pedro Malagón habían sido asesinados, también por ser militantes de la Unión Patriótica.



José Rafael, el 30 de julio de 1986, en Granada, y Pedro, diez años después, el 20 de junio de 1996 en Villavicencio, cuando se encontraba a la entrada de su casa en el barrio El Paraíso, su hija Elda Milena Malagón Hernández, de 17 años, también murió al tratar de cubrir el cuerpo de su padre.



Sus tíos sostiene Zulma “dejaron a sus sobrinos prendados de unos sueños y de una idea que siguieron y por pensar diferente y defender a las minorías, por ese simple motivo les cortaron sus vidas”.



Y prosiguió “nosotros éramos siete hermanos y me quedé sin historia en un momento de la vida, porque ellos eran mis amigos, eran mis parceros, era con quien yo había soñado disfrutar los quince años de sus hijos, mis sobrinos, con quienes yo había soñado acompañar mi vejez”.



Pero la tragedia no concluyó allí, un año después del asesinato de José Ignacio, José Francisco y Nidia su padre murió, no aguantó el dolor de tener que sepultar a sus hijos. Solo quedamos cuatro mujeres y mi madre que se enfermó pero que “ha sido una heroína soportando este dolor tan grande y a unos sobrinos que como hijos huérfanos fueron el motivo por quién luchar”, reconoce Zulma.



Por ellos y por todas las familias víctimas del conflicto, los Reyes Gordillo decidieron hacer el acto de disculpas en un lugar público, en el corazón de la capital del Meta, porque hoy son de las pocas familias que tiene esa posibilidad.



Zulma reconoce que lo hubiera podido aceptar en un lugar privado, más en familia, pero había que dignificar la vida de sus hermanos que no fueron unos delincuentes y a todas las familias víctimas del conflicto armado que se han quedado sin sus seres queridos.



Álvaro, hijo de Nidia, y Cintía, hija de José Francisco, los sobrinos de Zulma, que crecieron sin las compañías de sus padres desde hace 17 años, también alzaron su voz para reivindicar la memoria de su padres expresando que aceptan las disculpas del Estado colombiano, que ya perdonaron, pero que estos casos no se pueden volver a repetir en el país.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

