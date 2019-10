Estado de WhatsApp que compromete en política a Fiscal del Magdalena

El Director de Fiscalías en el Magdalena, Vicente Guzmán sorprendió este jueves por la mañana con un vídeo que publicó en su estado de WhatsApp, que lo comprometería en una presunta participación en la política regional.



La grabación muestra un debate que realizó la revista Semana durante las pasadas elecciones presidenciales, en el que el entonces candidato al senado Rodrigo Lara arremete contra el actual aspirante a la Gobernación del Magdalena, Carlos Caicedo.

Si bien en ese encuentro, tantos Lara como Caicedo tuvieron la oportunidad de cuestionar el uno al otro y ejercer la respectiva defensa, llamó la atención que el Fiscal del Magdalena, en su estado únicamente hizo referencia del instante en que Lara ataca a Caicedo y lo compara con el actual senado Gustavo Petro.



“Y este es el mismo libreto de Petro, solo que, aunado y mezclado con un profundo cinismo, a la que se le hizo una imputación de cargos por corrupto”, expresa el candidato al Senado, Rodrigo Lara, en el fragmento compartido por el director del ente en el Magdalena y que fue revelado por el portal digital Santa Marta Al Día.



EL TIEMPO se comunicó con el Fiscal del Magdalena Vicente Guzmán, quien aclaró que no entiende lo que sucedió y como ese video terminó en su estado de WhatsApp.



“No acostumbro a tener estado, ni foto de perfil, tampoco utilizo Instagram, ni twitter, lo pueden verificar, esta mañana el Defensor del Pueblo Albeis Fuentes, me alertó acerca del tema, de inmediatamente lo elimine”, señaló Guzmán, quien no descarta que pudo tratarse de un ataque cibernético, así que inició las respectivas indagaciones.Cabe indicar que Guzmán ha sido objeto de varios señalamientos de Carlos Caicedo, quien ha denunciado una persecución en su contra por parte del órgano judicial del Magdalena.

Hasta el momento el candidato a la Gobernación no se ha pronunciado por este hecho; sin embargo, si lo hicieron sus abogados Alberto Gómez Pavajeau e Iván Cancino, quienes a través de un vídeo de Twitter solicitaron la suspensión del director de Fiscalía en Magdalena, “por una evidente presunta participación en política”.



“Estoy denunciando públicamente la descarada intervención política del señor Vicente Guzmán, director seccional de Fiscalías en el Magdalena, en la campaña que en estos momentos se realiza para la elección de mandatarios generales en el Magdalena. Es la prueba reina que podrán ver ustedes, que quien ha venido haciendo los montajes y la persecución sistemática en contra del movimiento Fuerza Ciudadana, particularmente en contra de Carlos Caicedo, la candidata Virna Johnson y el actual alcalde Rafael Martínez; es el Director de Fiscalías quien está al servicio de la clase política en el Magdalena”, señaló el jurista Alberto Gómez.



A su turno el abogado Iván Cancino manifestó que “estoy dirigiendo una carta al señor Fiscal General de la Nación, donde una vez más me quejo por la falta de imparcial, lealtad y transparencia del señor Guzmán, director de Fiscalías del Magdalena”.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv