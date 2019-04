Por aumento de lluvias, autoridades piden precaución en las carreteras

Aunque el éxodo de viajeros hacia los principales lugares de peregrinación por Semana Santa y otros sitios turísticos ya empezó, entre hoy y mañana se espera el mayor desplazamiento de colombianos por las carreteras del país. De hecho, el Ministerio del Transporte estima que se registrarán unos 5 millones de pasos de vehículos por las casetas de peajes durante los días santos.

Solo en Bogotá, de acuerdo con la Dirección de Tránsito de la Policía, se estima cerca de un millón de pasos por peajes, por lo que se prevén congestiones en los principales corredores de salida.



Y aunque el Ideam ha anunciado un aumento de las lluvias, principalmente en la región Andina, en ninguna vía nacional hay programado cierre total, aunque sí algunas restricciones en el tránsito. Por ejemplo, en la vía entre Bogotá y Villavicencio se tienen previstos cierres esporádicos durante la mañana de hoy en algunos puntos por obras que se adelantan.



No obstante, la concesionaria Coviandes señaló que estas labores se suspenderán desde el mediodía de hoy hasta la noche de mañana (Jueves), lo que permitirá que fluya el tránsito hacia la capital del Meta y otros destinos de los Llanos.



El Mintransporte también autorizó cierres parciales en algunos tramos de la doble calzada entre El Espinal y la capital huilense. Las autoridades recomiendan tener precaución a la altura del peaje de Flandes, sector donde se están desarrollando labores de construcción.



Hacia el suroccidente del país, el Invías alertó a los viajeros de los riesgos en la vía que conduce de Buenaventura a Buga, una de las ciudades más visitadas en la Semana Mayor por las personas devotas al Señor de los Milagros. En el sector de la Ruta 25 y un tramo de Loboguerrero se vienen presentando desprendimiento de tierra a causa del invierno.



La Policía reportó de manera preliminar que la siniestralidad ha bajado en los primeros días de la Semana Mayor, pasando de 507 accidentes en 2018 a 443 este año. Asimismo, la mortalidad disminuyó de 89 fallecidos hace un año a 51 en el mismo periodo.



Aunque las cifras preliminares son positivas, las autoridades reiteran el llamado a los conductores a no exceder los límites de velocidad establecido, evitar los adelantamientos en curva ni en doble línea ni en línea amarilla, no usar el celular mientras se conduce y no manejar en estado de embriaguez.



Otra de las zonas que más se visita por esta época es el Eje Cafetero. Según el Ministerio de Transporte, hay normalidad en la vía que conecta a Armenia, Manizales y Pereira.



En la Costa Caribe, en el trayecto entre Barranquilla y Cartagena, hay paso normal; sin embargo, las autoridades señalan que se realizan obras en la intersección de la Circunvalar de la Prosperidad con la carrera 38, a la altura de Juan Mina.



Las autoridades de tránsito también establecieron la prohibición del transporte de carga igual o superior a 3,4 toneladas desde hoy a las 2 p. m. hasta la 1 a. m. de este jueves.



Para mañana, el transporte de carga también tendrá prohibido el paso por las salidas de Bogotá, principalmente en el corredor Girardot-Ibagué-Armenia-La Paila, desde las 5 a. m. hasta las 5 p. m.



Por otro lado, la Aerocivil informó que se espera que se movilicen más de dos millones de pasajeros nacionales e internacionales por las terminales aéreas del país. Se estima que por el Aeropuerto El Dorado transitarán, entre hoy y mañana, 180.000 pasajeros. Otras aeropuertos con gran flujo de viajeros son Rionegro, Cartagena y Cali.

Extrema vigilancia en terminales de transporte

La Superintendencia de Puertos y Transporte informó que durante el fin de semana de comienzo de la Semana Santa se movilizaron 1.497.955 pasajeros desde las 48 terminales de transporte del país. La entidad también comunicó que desde el viernes pasado aumentaron los controles de vigilancia para garantizar que los conductores de los vehículos cumplan con las pruebas de alcoholimetría y tengan sus documentos en regla.



De acuerdo con el reporte entregado por Terminales Medellín, del 12 al 15 de abril han salido de esa ciudad 178.703 pasajeros y han llegado 99.099. Se espera que durante Semana Santa 500.000 viajeros se movilicen desde la capital antioqueña hacia otros destinos del país.



En cuanto a los siniestros viales, las autoridades informaron que hasta el momento se han registrados tres accidentes sin víctimas mortales y se han impuesto 158 órdenes de comparendo, uno de ellos fue a una embarcación del el embalse de Guatape que no cumplía con la norma del uso obligatorio del chaleco salvavidas.



En Barranquilla, una de las ciudades de la Costa Caribe que recibe gran cantidad de visitantes durante esta época del año, se espera que al menos

132.000 pasajeros salgan de la terminal de transportes con destino a ciudades como Valledupar, Maicao, Sincelejo, Montería, Cartagena y Santa Marta.



El subgerente operativo de la Terminal de Transportes, Dewin Silva Llinás, informó que "c on el fin de ofrecerles un servicio que garantice la comodidad y seguridad de los usuarios, en la Terminal Metropolitana habrá presencia 24 horas de miembros de Policía de vigilancia y de carreteras, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, IPS Agrupasalud y los organismos de socorro como Cruz Roja, Defensa Civil y Bomberos, prestos a atender cualquier eventualidad”.



Para esta Semana Santa en la Terminal de Transportes de Cali se contará con una flota adicional de 670 buses debido a la alta demanda de usuarios que se presenta durante esta temporada.



El gerente de la Terminal, James Mosquera, indicó que se estima la movilización de 500.000 usuarios en 44.500 vehículos. También se calcula el ingreso al departamento de 240.000 vehículos, en las vías estarán 55 agentes viales y 350 policías de carreteras.



El secretario de Movilidad del Valle, Andrés Lañas dijo que "Vamos a redoblar esfuerzos en los municipios con mayor afluencia turística" y agregó que "no hay ninguna circunstancia de amenaza que genere preocupación a la comunidad del Valle y a los turistas".



Por otro lado, el Ministerio de Transportes informó que durante esta temporada se espera que se movilicen 2’131.502 pasajeros nacionales e internacionales por las principales terminales aéreas del país. Se estima que por el Aeropuerto El Dorado transitarán 1’031.219 de viajeros.

Una Semana Santa pasada por agua

Según el Ideam, durante esta Semana Santa seguirá “acentuándose la primera temporada lluviosa del año”. Todas las regiones del país experimentarán precipitaciones –con diferentes intensidades– y tormentas eléctricas.



No obstante, se recomienda estar atento sobre las condiciones de las vías de Cundinamarca y Tolima, Eje Cafetero, sur de Antioquia, centro del Chocó, norte del Cauca y los piedemontes llanero y amazónico. La información estará disponible en la página www.invias.gov.co



También se sugiere a los viajeros evitar las fogatas en los parques naturales, en especial en los del Caribe y la Orinoquia. Para cualquier duda puede visitar el Twitter: @DefensaCivilCo





