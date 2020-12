Más de 5 millones de vehículos se desplazarán por las vías del país

Alrededor de 5 millones y medio de vehículos se van a desplazar por las carreteras del país para la celebración de Año Nuevo.



Es por esta razón que las autoridades tienen todo un operativo listo para garantizar la seguridad de los viajeros. Pero también hacen un llamado para que se cumplan con las normas viales y los protocolos de bioseguridad para evitar contagios de covid-19.



Hasta el mediodía de este jueves, las autoridades reportan normalidad en casi todas las principales vías nacionales.



Entre las novedades está la congestión por la vía al Alto de Letras, que es la carretera entre Bogotá y Manizales. Por un derrumbe, estaba cerrada, pero ya se habilitó el paso a un carril.



No obstante, se presentan trancones y las autoridades recomiendan tomar vías alternas.



“Todas las acciones del sector están encaminadas a tener una movilidad segura, que apoye la reactivación económica del país. Por eso reiteramos el llamado a respetar las señales de tránsito, no conducir en estado de embriaguez, revisar las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos y, por supuesto, cumplir a cabalidad los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Debemos movilizarnos con cuidado y responsabilidad, pues el virus no se ha ido”, dijo la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.



Para garantizar la seguridad, serán más de 7.000 uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional ubicados en puntos estratégicos de los diferentes corredores viales.



Para coordinar las acciones y realzar la vigilancia de las vías se establecieron 8 Puestos de Mando Unificado en coordinación con la Policía de Tránsito.



El Instituto Nacional de Vías (Invias), por su parte, estará monitoreando permanentemente las carreteras y estará informando cualquier novedad, especialmente por emergencias por lluvias, a través de su cuenta de Twitter @numeral767 y la línea #767.



De igual forma, contará con 600 operarios en todas las estaciones de peajes de la entidad en el país con el objetivo de garantizar un tránsito ágil para los usuarios.



En cuanto a la movilidad a través de las terminales de transporte, se estima que entre este jueves y viernes por las 49 terminales de transporte terrestre se movilicen 346.831 pasajeros en 57.805 vehículos.



Para esto las autoridades harán presencia 26 terminales de transporte para sensibilizaciones, acompañamientos, intermediaciones y verificación de los protocolos de bioseguridad.



Una de las vías más importantes del país es el corredor vial entre Calarcá y Cajamarca.



Aquí se deben tener en cuenta estos horarios:



Jueves 31 de diciembre, viernes 1, domingo 3, viernes 8, domingo 10 y lunes 11: se permitirá el paso de vehículos particulares y de transporte de pasajeros por el corredor Calarcá – Cajamarca, en horario continuo de 6:00 a. m. a 5:00 p. m. En estas fechas NO se permitirá el paso de transporte de carga.



Sábado 2 y sábado 9 de enero: se permitirá el paso de transporte de carga y de pasajeros por el corredor Calarcá - Cajamarca en horario continuo de 06:00 a. m. a 05:00 p. m. En esta fecha NO se permitirá el paso de vehículos particulares.



Lunes 4, martes 5, miércoles 6 y jueves 7 de enero: el corredor funcionará de acuerdo a la restricción que viene operando: entre las 6:00 a.m. y las 2.00 p.m., solo para vehículos de carga y pasajeros.



