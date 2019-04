Así están las vías para la operación retorno de final de Semana Santa

Desde el sábado comenzó en el país la operación retorno a las principales ciudades, tras las celebraciones de Semana Santa.



Con información de las diferentes autoridades viales, EL TIEMPO le cuenta, minuto a minuto, el estado de las carreteras, para que esté informado y sepa qué podría encontrarse en su regreso a casa.

Minuto a minuto

10:07 a.m.

Hay cierre total en la vía Lorica - San Onofre, en Sucre, por agrupación de personas. La situación se registra en el km 66+400.



9:51 a.m.

Se habilitó la vía Tunja - Villapinzón, en Boyacá, que estuvo cerrada por un accidente en el sector de Ventaquemada.



9:40 a.m.

Hay paso a un carril en la vía que comunica a Buenaventura con Buga, en el Valle del Cauca, por un deslizamiento de tierra, entre los km 105+750 y 106+500.



8:00 a.m.

La vía Panamericana, a la salida del municipio de Rosas, en Cauca, está cerrada por derrumbe.



7:00 a.m.

La vía Tunja - Duitama, en Boyacá, tiene paso a un carril, tras un accidente registrado en el sector de Ventaquemada.



7:00 a.m.

La vía Honda - Guadua, entre los departamentos de Tolima y Cundinamarca, tiene paso a un carril, tras un derrumbe en el km 13+800.



4:00 a.m.

La vía Rosas - Piedrasentada, en el Cauca, se habilitó, tras un derrumbe que la tuvo cerrada.



4:00 a.m.

En la carretera Popayán - Mojarras, en Cauca, hay cierre total por derrumbe en el km 82.



4:00 a.m.

En los departamentos de Tolima y Cundinamarca, la vía Honda - Guaduas presenta cierre total por un derrumbe en el km 13+800.



3:00 a.m.

La vía Rosas - Piedrasentada, en el Cauca, tiene cierre total por un derrumbe en el km 73.



3:00 a.m.

En Cauca, la vía El Bordo - El Estrecho, tiene paso a un carril, pues las autoridades rescatan un vehículo en el km 27.



2:00 a.m.

La vía que comunica a Barranquilla con Carreto, en Atlántico, se abrió. Estuvo cerrada por agrupación de personas en el sector de Puerto Giraldo.



2:00 a.m.

Se habilitó la vía Guaduas - Villeta, en Cundinamarca, que había estado cerrada por un accidente en el km 34.



1:00 a.m.

Se habilitó la vía Bucaramanga - El Playón, en Santander, que estuvo cerrada unas horas por por la caída de un árbol en el sector de Rionegro.



