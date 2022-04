La temporada de lluvias ha afectado el estado de las vías durante los últimos días. Si bien este martes Invías reportaba normalidad en las principales carreteras, hay novedades en otros ejes viales.



Para quienes salgan de Bogotá por la carretera hacia Girardot, deben tener en cuenta que hay 8 tramos en obra esta semana, por lo que hay cierres intermitentes y pasos a un carril.



En Bogotá, se espera que durante la Semana Mayor cerca de 764.644 vehículos salgan de la ciudad. Ante este panorama, las autoridades han tomado algunas determinaciones en las carreteras que históricamente han resultado afectadas por las lluvias.



La vía Bogotá-Girardot, donde el sábado hubo un deslizamiento en el sector de La Yucala en Nilo que generó un enorme trancón, ya se encuentra habilitada. Sin embargo, aún hay tramos con dificultades, entre ellos, la variante de Melgar, con obras en taludes; el túnel de Sumapaz, con trabajos en las losas, y el sector alto de Canecas, también con obras en taludes.



En Cundinamarca, según datos de la Unidad para la Gestión del Riesgo del Departamento, durante la temporada la primera temporada invernal del año, que aún no termina, se han tenido afectaciones en 491 vías y deslizamientos que han afectado 45 municipios.



Ante este panorama, el gobernador Nicolás García Bustos dispusó, de la mano de Bomberos y Cruz Roja, equipo especializado en dos de las carreteras más afectadas por los deslizamientos: la vía Ubaté-Guachetá y en la vía Guasca-Gachalá, en donde se han atendido 21 puntos críticos atendidos.



Las autoridades departamentales también recomiendan precaución en la vía que conecta Guaduas y Villeta, donde días atrás se produjo un derrumbe que dejó la carretera cerrada por unas 18 horas.



En Antioquia, desde el fin de semana hay tres afectaciones. En la carretera entre Medellín y Bogotá, en el kilómetro 69 a la altura de San Luis. Allí hay paso a un carril. Lo mismo sucede en la vía Medellín-Quibdó, en el kilómetro 84, en jurisdicción de Amagá. Finalmente, en la Medellín-Urabá, en el kilómetro 26, hay restricción desde las 6 p. m. hasta las 6 a. m. toda la semana.



Una de las principales afectaciones está en Tolima, donde ayer había cierre total de la vía entre Mariquita y Fresno, y al cierre de esta edición seguían los trabajos para habilitarla.



De otro lado, La Oriental, Cordialidad y la Vía al Mar, que son las tres vías que conectan al Atlántico con el interior del país no reportan novedad alguna.



El departamento de Bolívar recibe en estas vacaciones de semana santa a los viajeros con los dos puentes más extensos del país en óptimas condiciones.



Se trata del viaducto sobre la ciénaga de la virgen, que acorta los viajes entre Cartagena y Barranquilla en hasta 30 minutos, y por el cual, según la concesión vial, se movilizarán 16 mil vehículos durante la semana mayor.



“El estado de nuestras vías es óptimo para lleguen las familias hasta Cartagena y Mompox, nuestros principales atractivos turísticos, y ciudades donde celebramos las fiestas religiosas con fervor”, señaló Dayro Culman, secretario de Movilidad de Bolívar.



En Magdalena, las autoridades informaron que tras el accidente de ayer en Zona Bananera que dejó cinco muertos ya hay normalidad en la carretera.



Invías, además, no reportaba anoche novedades en la vía La Línea y la vía al Llano, dos de los ejes viales más importantes del país. A propósito de esta última, se presentarán unos cambios de movilidad. Desde las 3 p. m. del domingo, por la operación retorno, solo habrá flujo hacia Bogotá.



En la vía al Llano, la concesionaria Coviandina, en coordinación con la ANI y la Policía, anunció equipos y maquinaria las 24 horas del días para la atención de cualquier emergencia.



Las autoridades invitan a revisar el estado de las carreteras antes de emprender el viaje a través del Twitter @numeral767 o el #767 desde un teléfono.